متظاهرو إيران يعتبرون التدخل بسوريا سبب تدهور اقتصادهم

هتف المشاركون في الحراك الاحتجاجي الذي اجتاح مدن إيران الكبرى ضد النظام الإيراني وتدخل إيران في سوريا، معتبرين نشاط طهران في الأزمة السورية جزءاً من تدهور اقتصاد البلاد.

التدخل الإيراني في سوريا أمر يرى المتظاهرون الإيرانيون أنه جزء من سوء الظروف المعيشية في بلادهم.

وأول كشف للتكلفة المادية والبشرية لتدخل إيران في أزمات المنطقة في سوريا كان عبر تسريبات استخباراتية نشرها مكتب تابع لمعارضة "مجاهدي خلق" الإيرانية في أواخر 2016.

في نهاية العام الماضي وصل عدد القوات الإيرانية والمدعومة إيرانياً في سوريا إلى نحو 70 ألفاً.

نحو 15 ألفاً منهم من صفوف الحرس الثوري أو الجيش الإيراني والعدد الباقي هو لعناصر الميليشيات والمتطوعين.

وحسب تسريبات المعارضة الإيرانية، وصل عدد قتلى الحرس الثوري والميليشيات العراقية والأفغانية إلى 3 آلاف مع بداية العام، ومعظم قتلى الحرس الثوري في إيران لقوا حتفهم في حلب.

بينما قتل 9 آلاف عنصر من جماعات مسلحة تدعمها إيران منذ بداية الأزمة.

وفيما يخص الإنفاق الإيراني في سوريا، فإن الأمم المتحدة ترجح أن الرقم وصل إلى 6 مليارات دولار سنوياً.

يذكر أن طهران مسؤولة عن دفع رواتب كافة مقاتلي الميليشيات الأجنبية في البلاد، والتي يقدر عددها بقرابة الخمسين ميليشيا.