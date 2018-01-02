إيران.. مقتل 9 متظاهرين ليلاً واعتقال 450 في طهران

أعلن التلفزيون الإيراني الثلاثاء، مقتل 9 متظاهرين في الاحتجاجات خلال الليلة الماضية (الاثنين). ما يرفع عدد القتلى مع استمرار الاحتجاجات في المدن الإيرانية لليوم الخامس على التوالي، إلى 24 قتيلاً (بينهم 3 من رجال الأمن).

وذكر التلفزيون أنه "بذلك وصلت حصيلة القتلى خلال 6 أيام من المظاهرات إلى أكثر من 20 شخصاً". وأضاف أن ستة ممن وصفهم بـ"مثيري الشغب" قتلوا خلال هجوم على مركز للشرطة في مدينة قدري جان بمحافظة أصفهان وسط البلاد، كما وقعت اشتباكات عندما حاول "مثيرو الشغب" سرقة بنادق من مركز الشرطة.

اعتقال 450 في طهران

إلى ذلك، اعتقلت السلطات الإيرانية 450 شخصاً في ثلاثة أيام بالعاصمة طهران منذ السبت الماضي، وفقا لوكالة أنباء شبه رسمية.

ونقلت وكالة (إيلنا) الثلاثاء هذا الرقم عن نائب محافظ طهران، علي أصغر ناصربخت. وأضافت أن 200 متظاهر اعتقلوا يوم السبت، كما اعتقل 150 آخرون يوم الأحد، و100 أمس الاثنين.

وبدأت التظاهرات الخميس في مدينة مشهد احتجاجاً على متاعب اقتصادية، وامتدت منذ ذلك الحين إلى عدد من المدن، ولم تتوفر أرقام عن عدد المتظاهرين المعتقلين في هذه المدن.

وبالعودة إلى التفاصيل التي أوردها التلفزيون، فقد ذكر أن ستة متظاهرين وأحد المارة وشرطي وعنصر من الحرس الثوري قتلوا ليل الاثنين في منطقة #أصفهان بوسط إيران في الاحتجاجات التي تهز ايران منذ الخميس.

وقتل هؤلاء الستة في مواجهات مع قوات الأمن في مدينة قهدريجان، فيما قتل عنصر في الحرس الثوري في كهريز سنغ، بالإضافة إلى مقتل أحد المارة في خميني شهر، إلى جانب شرطي قتل برصاص أطلق من سلاح صيد في نجف اباد المجاورة وقد أعلن مقتله مساء الاثنين.

وكانت وكالات أنباء إيرانية نقلت الاثنين أن شرطياً لقي مصرعه فيما أصيب 3 آخرون جراء إطلاق الرصاص من قبل أحد المتظاهرين في مدينة نجف آباد في محافظة أصفهان، موضحة أن المتظاهر استخدم بندقية صيد في هجومه.

كما تحدثت وكالة "مهر" الإيرانية الموالية للحكومة، لاحقا، عن مقتل عنصرين من وحدات "الباسيج" على أيدي محتجين في المدينة ذاتها مساء الاثنين.

ووفقاً للمعلومات التي كانت وصلت لـ"العربية.نت" في وقت سابق الاثنين فقد قتل 5 محتجين في مدينة قهدريجان التابعة لمحافظة أصفهان وسط إيران، فيما ذكرت الأنباء عن وقوع قتلى وجرحى برصاص الأمن في سنندج وأصفهان.

وأكدت بعض المصادر الإخبارية الإصلاحية والأصولية الخبر، وقالت إن الاشتباكات وقعت عندما حاول المحتجون اقتحام مبنى المحافظة في المدينة.

هذا وأكدت وكالة أنباء الحرس الثوري الإيراني مقتل أحد رجال الأمن في مدينة نجف أباد التابعة لمحافظة أصفهان خلال الاشتباكات مع المحتجين.

في حين أفادت بعض الأنباء غير المؤكدة التي نشرتها مواقع قريبة من الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد أن عدد القتلى في المدينة اثنان وهما من كوادر الحرس الثوري.