هؤلاء هم من يقودون الاحتجاجات في إيران

يقود الاحتجاجات التي تجتاح #إيران، وهي الأكبر منذ العام 2009، جيل جديد من المولودين بعد وفاة الخميني في 1989، وهي ضد نظامه الذي بات يبدو غريباً على تطلعاتهم المعولمة.

ويشكل جيل من هم دون الثلاثين، أي المولودين بعد الخميني، نصف سكان إيران، وتنتشر البطالة في صفوفهم بنسبة تصل الى 40% بحسب إحصاءات ذات مصداقية.

كما أن احتجاجات الشباب ليست متركزة في طهران حيث المعقل التقليدي للمعارضين، بل تنتقل من المناطق ذات الكثافة غير الفارسية باتجاه العاصمة طهران ذات الغالبية الفارسية، ويشكلون أكثر من 90% من المعتقلين في الاحتجاجات الحالية.

هذا ويحاول الغرب منذ عام على الأقل الاتفاق على مقاربة جديدة لمواجهة سياسات إيران التوسعية، ويتساءل كثيرون كيف يمكن أن يساعد العالم هذا الحراك الإيراني، أو ما إذا كان يجب أن يتدخل الغرب أصلا!.



من جانبها، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" بأن باراك #أوباما تردد عام 2009 في دعم الانتفاضة الخضراء ضد محمود أحمدي نجاد، فيما يسارع دونالد #ترمب هذه المرة إلى تأكيد دعمه للتظاهرات.

لكن لا يجب في كل الأحوال أن يعكس الغرب على المتظاهرين أهدافه الخاصة، فلمحتجي إيران أحلامهم ونضالهم...

