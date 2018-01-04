روسيا تحذر الولايات المتحدة من التدخل في إيران

حذرت موسكو الخميس #واشنطن من التدخل في "الشؤون الداخلية" لإيران بعد أن وعد الرئيس الأميركي دونالد #ترمب بمساعدة الإيرانيين على "استعادة زمام الحكم" في أعقاب التظاهرات الاحتجاجية.

وقال مسؤول في #البيت_الأبيض إنه يجري بحث فرض عقوبات على المتورطين في "قمع" التظاهرات.

كما صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في مقابلة مع وكالة تاس الرسمية "نحذر الولايات المتحدة من أي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية للجهمهورية الإسلامية الإيرانية".

وانتقد أيضا دعوة السفيرة الأميركية لدى #الأمم_المتحدة نيكي هايلي لعقد اجتماع طارئ في مجلس الأمن لمناقشة أعمال العنف.