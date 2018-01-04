متظاهرو إيران يهتفون: لا غزة ولا لبنان روحي فداء لإيران

بينما دخلت الاحتجاجات الإيرانية يومها الثامن، اليوم الخميس، رفع المتظاهرون في أصفهان شعار "لا غزة ولا لبنان روحي فداء لإيران".

وكانت مصادر خاصة أفادت لـ"العربية.نت" أن إيران سحبت قسما من قوات الحرس الثوري المنتشرة في سوريا، وأعادتها إلى البلاد للمشاركة في قمع الاحتجاجات المتواصلة التي دخلت أسبوعها الثاني الخميس.

وأكدت المصادر أن الحرس الثوري طلب من السفارة الإيرانية في دمشق ترتيب عودة جميع القوات التي لم يعد لوجودها ضرورة في سوريا إلى طهران فوراً، نظراً لاستمرار الاحتجاجات في أنحاء مختلفة من إيران.

وارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات إلى 23 قتيلا خلال أسبوع من الاحتجاجات وسط تنديد أميركي ودولي بقمع إيران للمتظاهرين السلميين، وطلب الأمم المتحدة للتحقيق في مقتل المحتجين.