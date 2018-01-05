إيرانية حائزة على نوبل تدعو المتظاهرين للبقاء في الشارع

حثت شيرين عبادي الحائزة على نوبل للسلام الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على دعم الاحتجاجات في أنحاء إيران بعقوبات سياسية وليس بإجراءات اقتصادية يمكن أن تلحق الضرر بالمواطنين.

وفي مقابلة مع رويترز الخميس، قالت عبادي إنها تؤيد الاحتجاجات "مئة بالمئة" وحثت الشعب في إيران على البقاء في الشوارع في احتجاجات سلمية والمشاركة في عصيان مدني.

وقالت عبادي التي نالت نوبل للسلام عام 2003 "على الناس أن يتوقفوا عن دفع فواتير الكهرباء والماء والغاز. لا يتعين عليهم دفع ضرائبهم. عليهم أن يسحبوا أموالهم من البنوك".

وأضافت "أدعو أبنائي الأعزاء في قوات الشرطة والحرس الثوري إلى عدم إشهار أسلحتهم والامتناع عن قتل إخوانهم وأخواتهم. إذا تحسن وضع البلاد ستستفيدون أيضا من ذلك".

وتعليقا على تصريحات قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري التي قال فيها أمس الأربعاء إن الاحتجاجات انتهت قالت عبادي "هذا رأيه. لا يزال الناس في الشوارع. حتى وإن ذهبوا إلى منازلهم فغضبهم سيبقى وستعود الاحتجاجات للظهور بعد أشهر أو سنوات".