انتفاضة إيران.. المارد التركي بدأ بالتظاهر من تبريز

خرج آلاف المواطنين الأتراك في شوارع تبريز، مساء الجمعة، وذلك بعد جولة هتافات وشعارات مناهضة للنظام في ملعب المدينة.

واندلعت مظاهرة احتجاجية في تمام الساعة 18.00 بالتوقيت المحلي في شارع السكك الحديدية باتجاه شارع ولي عص، وردد المحتجون شعاراً باللغة التركية يعني "الأذربيجاني لا يقبل المذلة"، وشعار "الموت للدكتاتور".

وأشارت الأنباء إلى أن الجمهور التركي الأذري الذي عاد من مباراة فريق "تراكتور سازي" في تبريز مركز محافظة أذربيجان ويقدر بحوالي 20 ألف شخص، بدأوا يهتفون ضد النظام في شوارع المدينة.

ويركز الأتراك خلال الاحتجاجات على مطالبهم القومية، كالحقوق الثقافية، وتدريس لغة الأم، وإنقاذ بحيرة أرومية من الجفاف، بالإضافة إلى إنهاء الخطاب المعادي للأتراك في الإعلام الرسمي الناطق بالفارسية.

ونشر ناشطون صوراً ومقاطع فيديو تشير إلى استمرار التجمعات في تبريز.

كما اقتحم متظاهرون في أراك قائم مقامية المدينة، وكسروا الباب، ودخلوا المبنى.

وأظهر مقطع بثه نشطاء عبر مواقع التواصل أن شباناً يسيطرون على حي الساحات الرئيسية في مدينة كاشان بمحافظة أصفهان، ويقومون بتكسير اللوحات التي تحمل صور قادة النظام الإيراني.

كذلك شهدت مدينة خميني شهر في محافظة أصفهان تجمعات احتجاجية مساء الجمعة.

أما في مشهد مركز محافظة خراسان التي انطلقت منها شرارة الانتفاضة، فأظهر مقطع فيديو المئات تجمعوا وسط المدينة وهم يهتفون "حتى لو واجهتمونا بالمدفع أو الدبابة.. الملا يجب أن يرحل".

وشهدت مدينة تاكستان مظاهرات مساء الجمعة أيضاً.

من جهة أخرى، حاول عدد من اللاجئين الإيرانيين اقتحام سفارة إيران في لاهاي وأحرقوا علم النظام.

وفي تاكستان التابعة لمحافظة قزوين، شمال غرب إيران، أظهر فيديو متظاهرين يهتفون "الموت لروحاني" قبل أن تفرقهم قوات الزمن بالقوة، حسبما أفاد ناشطون.

وفي شيراز، مركز محافظة فارس، أظهر مقطع تجمع مئات الجماهير ليلا وهم يهتفون في احدي ساحات المدينة " الموت للظالم" و " الشعب يتسول .. والمرشد يعيش في نعيم".