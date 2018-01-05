تعرف على التركيبة السكانية بالأقاليم الإيرانية

إيران تضم تركيبة سكنية متنوعة جداً تشمل العديد من الأعراق والقوميات يرتبط بعضها بدول مجاورة مثل الأتراك وأيضاً العرب والكرد، إضافة للآذريين وغيرهم.

فإلى جانب الفرس، تضم إيران قوميات عدة.. العرب يشكلون نحو 5.5 الى 6 ملايين، ويتوزعون على:

*اقليم خوزستان أو الأهواز أو عربستان سابقاً الواقع جنوب غرب إيران بمحاذاة جنوب العراق، وهؤلاء الغالبية منهم شيعة.

*وهناك عرب الساحل والجزر الإيرانية على الساحل الشرقي ومعظمهم من السنة.

*كما هناك جيوب عربية في إقليم فارس وفي منطقة عرب خانة بإقليم خراسان.

أما الكرد فيشكلون 9 ملايين يتوزعون على كردستان وكرمانشاه وايلام، والقسم الجنوبي لإقليم آذربيجان الغربية، ولهم جيوب في خراسان.

الآذريون الأتراك تعدادهم نحو 22 مليوناً، ويتوزعون على 4 أقاليم غرب البلاد.

أما التركمان فهم نحو مليونين في إقليم كلستان شمال شرق البلاد بمحاذاة جمهورية تركمنستان.

البلوش تعدادهم نحو 3 ملايين ويتركزون في سيستان وبلوشستان بمحاذاة إقليم بلوشستان الباكستاني.

اللور والبختياريون وهم نحو 5 ملايين، ويتركزون جنوب غرب البلاد.

الغيلانيون والمازيون في الشمال على بحر قزوين، وتعدادهم يصل نحو 8 ملايين.

أما الفرس فهم يشكلون أغلبية سكان الأقاليم المركزية في إيران وإقليم خراسان في الشرق، ويقدرون بنحو 45% من السكان.