روسيا: جلسة مجلس الأمن تدخل في سيادة إيران

اعتبرت #روسيا على لسان نائب وزير خارجيتها، سيرغي ريابكوف، أن جلسة مجلس الأمن الطارئة المقرر عقدها، مساء الجمعة، لبحث الوضع في #إيران تمثل تدخلاً مباشراً في سيادة طهران.

وقال ريابكوف إن ادعاءات إيران بوجود دور خارجي في تأجيج الاحتجاجات لها أساس من الصحة، متهماً أميركا باستخدام كل الوسائل لهز استقرار حكومات على خلاف مع واشنطن.

وكانت الولايات المتحدة قد دعت إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن حول إيران، وفق ما أفاد دبلوماسيون الخميس.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، إن بلادها تسعى إلى عقد اجتماعات طارئة بشأن إيران بمقر الأمم المتحدة في نيويورك وبمجلس حقوق الإنسان في جنيف.