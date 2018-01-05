فيديوهات جديدة لاحتجاجات في أصفهان وشمال طهران

نشرت مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية دفعة جديدة من الفيديوهات للاحتجاجات والمظاهرات الحاشدة في مناطق عدة بأصفهان مثل ضاحية زهران شهر، كما نشرت فيديو لاحتجاجات عائلات المتظاهرين المعتقلين خارج سجن إيفين، شمال طهران.

واستمرت التجمعات والاحتجاجات الشعبية في #إيران في يومها الثامن في العاصمة طهران وأصفهان وزرين شهر ودزفول وغيرها من المدن، وسط شعارات وهتافات تطالب برحيل النظام، فيما هتف المتظاهرون مساء في عدد من المدن بالموت لخامنئي بينما أفادت منظمات حقوقية باعتقال عشرات الطلاب بتهمة المشاركة في الاحتجاجات.

این ویدئو با شرح «زرین شهر / اصفهان/۱۴ دیماه ۹۶» در شبکه های اجتماعی منتشر شده است. ایران وایر بطور مستقل قادر به تایید یا رد تاریخ برگزاری تجمع نیست#اعتراضات_سراسریhttps://t.co/tFVYKWQgkf pic.twitter.com/5MlLpjKmaf — ایران وایر (@iranwire) January 4, 2018