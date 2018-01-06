باريس.. مظاهرة تضامنية مع الاحتجاجات في إيران

تظاهر المئات من الفرنسيين والإيرانيين المعارضين أمام السفارة الإيرانية وسط العاصمة الفرنسية #باريس تضامنا مع ضحايا التظاهرات في الداخل الإيراني ودعما لمطالب المتظاهرين الإيرانيين التي بدأت ضد الغلاء وانتشار البطالة وانتهت بالمطالبة بسقوط حكم ولاية الفقيه.

ورددت التظاهرات في باريس شعارات نددت بنظام ولاية الفقية والرموز الدينية. وطالب المتظاهرون بوقف إهدار المال الإيراني بدعم الميليشيات التي تقتل المدنيين في سوريا والعراق واليمن ولبنان.

ثم تحركت التظاهرة في شوارع باريس وصولاً إلى جدار السلام بالقرب من برج ايفل الشهير.

يذكر أن تظاهرات مماثلة انطلقت بالتزامن مع هذه التظاهرة في كل من النمسا وألمانيا وإيطاليا والسويد والنرويج والولايات المتحدة وكندا للتضامن مع التظاهرات المستمرة في #إيران.