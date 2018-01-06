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عاشر أيام انتفاضة إيران.. مظاهرات ليلية بطهران والأهواز

المصدر: العربية.نت - صالح حميد
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تجددت الاحتجاجات في #إيران في يومها العاشر على التوالي، بمظاهرات في مدن متفرقة من إيران اليوم السبت.

وخرج المحتجون، مساء السبت، بمظاهرة في مدينة معشور، جنوب إقليم #الأهواز. وفي منطقة جوهردشت في مدينة كرج شمالي العاصمة طهران.

وأظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل، المتظاهرين وهم يهتفون لمواطنيهم للانضمام إليهم.

تظاهرات أمام مستشفى في مدينة هانوفر حيث يرقد هاشمي شاهرودي

وتجمهر عدد من الإيرانيين أمام مستشفى في مدينة هانوفر حيث يرقد هاشمي شاهرودي رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام ورئيس السلطة القضائية سابقا.

وفي تستر (شوشتر) شمال إقليم الأهواز، خرج شبان للتظاهر في الشارع الرئيسي للمدينة، بينما انتشرت قوات الأمن والشرطة بكثافة لتفريق المحتجين.

وفي #طهران، قال ناشطون إيرانيون إن وحدة مكافحة الشغب فرّقت بعنف اعتصاما في تقاطع شارع منيرية مع شارع جاويد، لعائلات المحتجزين التي تطالب بالإفراج عن أبنائها الذين اعتقلوا خلال المظاهرات الأخيرة.

وفي مراغة ذات الأغلبية التركية الأذرية بمحافظة #أذربيجان الشرقية، خرج المتظاهرون ليلا بهتافات ضد الرئيس الإيراني حسن روحاني. وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وفي كرج، مركز محافظة ألبورز، خرج مئات المتظاهرين ليلا وهم يهتفون "الموت لخامنئي".

تظاهرات مساء السبت في منطقة جوهردشت في مدينة كرج شمالي العاصمة طهران

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