عاشر أيام انتفاضة إيران.. مظاهرات ليلية بطهران والأهواز

تجددت الاحتجاجات في #إيران في يومها العاشر على التوالي، بمظاهرات في مدن متفرقة من إيران اليوم السبت.

وخرج المحتجون، مساء السبت، بمظاهرة في مدينة معشور، جنوب إقليم #الأهواز. وفي منطقة جوهردشت في مدينة كرج شمالي العاصمة طهران.

وأظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل، المتظاهرين وهم يهتفون لمواطنيهم للانضمام إليهم.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser تظاهرات أمام مستشفى في مدينة هانوفر حيث يرقد هاشمي شاهرودي

وتجمهر عدد من الإيرانيين أمام مستشفى في مدينة هانوفر حيث يرقد هاشمي شاهرودي رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام ورئيس السلطة القضائية سابقا.

وفي تستر (شوشتر) شمال إقليم الأهواز، خرج شبان للتظاهر في الشارع الرئيسي للمدينة، بينما انتشرت قوات الأمن والشرطة بكثافة لتفريق المحتجين.

همین الان قیام مردم #شوشتر برای مبارزه با ظلم، استبداد و بی‌عدالتی ادامه دارد

شوشتری ها به خیابان بیایید ستم ماندنی نیست#تظاهرات_سراسرى#اعتصابات_سراسری pic.twitter.com/gU33dM3QTq — کافه گلاسه (@cafe_glase_) January 6, 2018

وفي #طهران، قال ناشطون إيرانيون إن وحدة مكافحة الشغب فرّقت بعنف اعتصاما في تقاطع شارع منيرية مع شارع جاويد، لعائلات المحتجزين التي تطالب بالإفراج عن أبنائها الذين اعتقلوا خلال المظاهرات الأخيرة.

NEW FOOTAGE - TODAY

Jan 6 - Tehran, #Iran

Moniriye - Javeed St.

Activists say anti-riot unit seen attacking a sit-in of family members demanding the release of their loved ones arrested during recent demonstrations.#IranProtests #تظاهرات_سراسرى pic.twitter.com/40BHMS82Bi — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) January 6, 2018

وفي مراغة ذات الأغلبية التركية الأذرية بمحافظة #أذربيجان الشرقية، خرج المتظاهرون ليلا بهتافات ضد الرئيس الإيراني حسن روحاني. وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وفي كرج، مركز محافظة ألبورز، خرج مئات المتظاهرين ليلا وهم يهتفون "الموت لخامنئي".