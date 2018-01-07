إيران..عناصر من الباسيج يحرقون هوياتهم وينضمون للمحتجين

تتواصل الاحتجاجات المناهضة للحكومة الإيرانية ومرشدها في عدد من محافظات البلاد، فيما عرض موقع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على حسابه في موقع يوتيوب تسجيلات لعناصر في #الباسيج وهم يحرقون هوياتهم العسكرية، معلنين انحيازهم للمظاهرات التي تجتاح #إيران.

ووثق عدد من عناصر الباسيج في تسجيلات مصورة #إحراق_هوياتهم_العسكرية، معلنين بذلك انشقاقهم عن النظام القمعي، وانحيازهم لمطالب المتظاهرين.

واستمرت الاحتجاجات في #إيران في يومها العاشر على التوالي، بمظاهرات في مدن متفرقة من إيران السبت.

وخرج المحتجون، مساء السبت، بمظاهرة في مدينة معشور، جنوب إقليم #الأهواز. وفي منطقة جوهردشت في مدينة كرج شمال العاصمة طهران.

وبحسب مراقبين فإن هذه الموجة من #الاحتجاجات وعلى الرغم من القمع الذي تواجهه فإنها اتسمت بجرأة غير مألوفة في أشكال التعبير عن الغضب من النظام الحاكم في البلاد.

وتميزت الاحتجاجات التي تضرب إيران هذه المرة عن سابقاتها بقيام المتظاهرين بأعمال وصفت بالجريئة، وغير المألوفة حيث تعرضت مراكز أمنية لهجمات، إضافة لحرق صور لخامنئي ورموز نظامه ورفع صور لرموز المعارضة في الخارج.

ووثقت كاميرات المتظاهرين أيضا رفع صورة كبيرة لمريم رجوي، رئيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على شارع رئيسي في غرب العاصمة طهران قبل أيام، وكذلك في مدن وعواصم أخرى في أوروبا والعالم، إضافة إلى كتابة عبارات على الجدران، مؤيدة لمطالبهم وانتفاضتهم ضد النظام الفاسد.