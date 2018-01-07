بالأسماء..12 ميليشيا جوّع نظام إيران شعبه للإنفاق عليها

انتفاضة الإيرانيين في الداخل سمع صداها العالم أجمع.. وأحد أسبابها: ارتفاع تكلفة تدخلات إيران الخارجية.

إيران، جوَّعت شعبها في الداخل، وسعت منذ قرابة أربعة عقود لإنشاء ميليشيات مسلحة في الخارج، وهي الآن تثير البلبلة في تسع دول على الأقل، عبر مجموعات مسلحة، هي:

حزب الله - لبنان

كتائب حزب الله - العراق

حركة النجباء - العراق

عصائب أهل الحق - العراق

فيلق بدر - العراق

لواء أبو الفضل العباس - سوريا

حزب الله الحجاز- السعودية

الحوثيون (أنصار الله) - اليمن

لواء فاطميون - أفغانستان

الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين

الحركة الإسلامية (جماعة إبراهيم الزكزاكي) - نيجيريا

جيش محمد (سباه محمد) – باكستان.

إيران، الباحثة عن الهيمنة في المنطقة، استغلت ظروف كثير من الشيعة في عدة بلدان لتقايضهم بالجنسية والأموال، مقابل القتال في بؤر النزاع، كما هو الحال في سوريا، وكما هو الشأن مع الأفغان، حيث أفادت آخر الأرقام الرسمية بمقتل ألفي أفغاني، وجرح 8 آلاف آخرين من لواء "فاطميون" خلال المعارك في سوريا.