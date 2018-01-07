شاهد..وقفة ضد المرشح لخلافة خامنئي أثناء علاجه بألمانيا

نظم إيرانيون وقفة احتجاجية أمام مستشفى خاص في هانوفر بألمانيا بعد وصول رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام ورئيس القضاء السابق #محمود_هاشمي_شاهرودي لإجراء عملية جراحية.

ونقل رئيس مصلحة تشخيص النظام، شاهرودي، إلى ألمانيا للعلاج، السبت، بعد تدهور حالته الصحية، وبدأت الاحتجاجات ضده عقب وصوله بعدة ساعات.

وشاهرودي (65 عاما)، مرشح لخلافة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي.

وتظاهر المئات في عدد من العواصم الأوروبية، وكذا في كندا والولايات المتحدة، السبت، ضد الحكومة الإيرانية، حيث عبر المتظاهرون عن تضامنهم مع الاحتجاجات، وطالب المشاركون بإسقاط النظام في #إيران، والكف عن التدخل في شؤون الدول الأخرى، وإنفاق الأموال في الخارج.

وأمام أشهر المعالم في ألمانيا، بوابة براندنبورغ، تظاهر المئات تضامناً مع المحتجين الذين يواجهون آلة القمع في الشوارع الإيرانية منذ قرابة الأسبوعين.

ورفع المشاركون الأعلام الإيرانية ولافتات تطالب بإسقاط نظام #طهران، الذي ينفق أموال الشعب لخدمة مخططاته التخريبية في المنطقة.

ودعوا الحكومة الألمانية والمجتمع الدولي لإدانة ما وصفوه بعمليات القتل الجماعي، التي تنفذ في شوارع إيران، واتخاذ خطوات جادة للإفراج عن المعتقلين.