بالفيديو.. عدم شرعية استمرار خامنئي في زعامة إيران!

انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي، وبعض القنوات التلفزيونية الناطقة باللغة الفارسية مقطع فيديو يؤكد عدم شرعية استمرار مرشد النظام الإيراني، علي خامنئي، في منصبه، حيث اختاره مجلس خبراء القيادة، الذي اجتمع بعد رحيل مؤسس النظام الإيراني ومرشده الأول، روح الله الخميني، في يونيو/حزيران عام 1989 كـ"مرشد مؤقت" حتى "إجراء الاستفتاء".

وبحسب الدستور الإيراني، يختار مجلس خبراء القيادة الذي يختاره الشعب من بين الفقهاء المصدق عليهم من قبل مجلس صيانة الدستور المرشد الأعلى للبلاد بعنوانه "ولي الفقيه". ينص الدستور الإيراني على التالي: إن لم يكن هناك شخص واحد يجمع عليه أعضاء مجلس الخبراء بعنوانه "مجتهد جامع الشروط" لقيادة البلاد، فيمكنه اختيار "شورى القيادة" من بين الفقهاء.

وحسب المقطع المنشور، يصوت مجلس الخبراء في جلسته المذكورة التي كان يديرها أكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس البرلمان الإيراني حينها، على أن القيادة يجب أن تكون فردية. ومن ثم تطرح بعض الأسماء للتصويت عليها لقيادة البلاد "بشكل مؤقت حتى إجراء الاستفتاء". وليس واضحاً أي استفتاء يتحدث عنه المجتمعون".

بعض أعضاء مجلس الخبراء، ومنهم رفسنجاني، قاموا بطرح اسم خامنئي، الأمر الذي عارضه خامنئي نفسه، حيث قال في كلمة قصيرة "يجب أن نبكي دماً على مجتمع إسلامي يطرح فيه احتمال قيادتي وقيادة أمثالي له".

ويشير خامنئي إلى أن هناك "إشكالا فنيا" في هذا الموضوع، حيث ليس هناك اعتراف من الجميع حتى من بين كل أعضاء مجلس الخبراء بأنه "مرجع تقليد أو مجتهد جامع للشروط"، كي يأتمروا بأمره شرعاً.

وهنا يعارضه البعض ويقول: "بعد أن تصبح مرشداً سوف يأتمر الجميع بأوامرك".

ويقول رفسنجاني إنه يعرف خامنئي منذ أيام الدراسة، ويشهد بأنه يمكنه الوصول إلى الحكم الشرعي بمراجعة صغيرة للمصادر أو بالاستعانة ببعض الخبراء.

وبعدها يطالب رفسنجاني بإجراء تصويب على تنصيب خامنئي في مقام "المرشد الأعلى المؤقت حتى إجراء الاستفتاء"، ويوافق أكثر من ثلثي المجلس على هذا المقترح.

وفي الفيديو المطول يظهر أن رفسنجاني في رد على أحد الحاضرين الذي يسأله: "هل ستعلنون أنه مرشد مؤقت" يقول: "لا لن نعلن".

ولكن بعد هذا الاجتماع أصبح خامنئي المرجع الأعلى واستمر في منصبه حتى يومنا هذا، وليس من المعلوم سبب عدم ذكر التفاصيل من قبل أي من أعضاء مجلس الخبراء، الذين كانوا حاضرين في هذا الاجتماع، حيث أصبح بعضهم من معارضي خامنئي.

الفيديو الذي تعرضه وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية عن الاجتماع مجتزأ، وحُذف منه المقاطع التي تشير إلى اختيار خامنئي كمرشد أعلى "مؤقتاً".

يذكر أن المصدر الذي سرب الفيديو عن طريق صحافي إيراني مقيم في أميركا ليس معلوماً حتى الآن.