محامية: ارتفاع عدد القتلى من معتقلي احتجاجات إيران لـ5

أعلنت المحامية الإيرانية، نسرين ستودة، أن عدد القتلى من المحتجين الذين تم اعتقالهم مؤخراً في #إيران وصل إلى 5 أشخاص.

وفي مقابلة أجرتها من "راديو فردا"، قالت ستودة: "إضافةً إلى سينا قنبري ومحسن عادلي ووحيد حيدري الذين قتلوا في معتقلات طهران ودزفول وأراك، قتل معتقلان آخران في حجر سجين #إيفين في طهران".

في حال صحة معلومات ستودة، يصل عدد المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة الذين قتلوا في المعتقلات الإيرانية إلى 5 أشخاص.

يأتي هذا فيما أعلن محمود صادقي، النائب في البرلمان عن التيار الإصلاحي أن إحصائيات المعتقلين تشير إلى وجود نحو 3700 معتقل في جميع أنحاء البلاد، عند مختلف الأجهزة الأمنية.

يذكر أن نسرين ستودة هي محامية إيرانية بارزة ومدافعة عن حقوق الإنسان، دافعت عن سياسيين ونشطاء معارضين بعد إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد في 2009 وعن مساجين محكوم عليهم بالإعدام في جرائم ارتكبوها وهم قصَّر. مثّلت كذلك المحامية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي في دعواها ضد صحيفة "كيهان".

اعتقلت ستودة في سبتمبر/أيلول 2010 بتهمة "الدعاية ضد النظام والعمل ضد الأمن القومي" وأودعت سجن إيفين. تم الحكم عليها بالسجن لمدة 11 عاما، ثم خفف الحكم إلى 6 سنوات بضغط من الأمم المتحدة والحكومات والمنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان كـ"الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان".