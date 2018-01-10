إيران تهدد: نستطيع زيادة تخصيب اليورانيوم بشكل كبير

اعتبرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم الأربعاء إن معاودة الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران ستكون انتهاكا للاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية، مضيفةً أن طهران تملك القدرة على أن تزيد بشكل كبير وتيرة #تخصيب_اليورانيوم.

ويتعين على الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن يقرر بحلول منتصف يناير/كانون الثاني إن كان سيواصل تعليق العقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية بموجب الاتفاق الذي خفف الضغوط الاقتصادية على #طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وقال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني: "إذا لم يستمر التعليق فسيكون ذلك انتهاكا (للاتفاق النووي) وستتخذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالطبع الإجراءات اللازمة".

ولم يحدد ما هي هذه الإجراءات المحتملة، لكنه قال إن إيران "تملك القدرة على تسريع وتيرة العمل النووي في عدة مجالات ولا سيما في مجال التخصيب الذي يمكن زيادته عدة مرات عما كان عليه في الفترة التي سبقت #الاتفاق_النووي".

وفرضت قيود على عملية التخصيب، التي يمكن أن تنتج #يورانيوم يصلح لصنع أسلحة، بموجب شروط الاتفاق. ويصرّ أنصار الاتفاق على أن المراقبة الدولية القوية ستمنع إيران من تطوير قنابل نووية، بينما تنفي إيران أنها تريد الحصول على أسلحة نووية.

وكان مدير رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي قد قال الاثنين إن طهران ربما تعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا فشلت الولايات المتحدة في احترام التزاماتها ضمن الاتفاق.

وتسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة للترويج لاستخدام الطاقة النووية بشكل سلمي. وتراقب امتثال #إيران للاتفاق.

وقال مجيد تخت روانجي، وهو مساعد كبير للرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء، إن شخصية ترمب التي يصعب التكهن بتصرفاتها تجعل من الصعب تحديد إن كانت العقوبات ستجدد أم لا.

ونسبت إليه وسائل إعلام رسمية قوله: "نحن مستعدون لأسوأ الاحتمالات. ليس فقط في المجال السياسي بل وعلى الصعيد الاقتصادي أيضاً".