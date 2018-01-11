زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جنوبي إيران

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة محافظة كرمان جنوبي #إيران، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية.

وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية، أن #الزلزال ضرب قرية هوجيدك الواقعة على بعد حوالي 700 كيلومتر جنوب طهران في وقت مبكر الخميس.

وأضافت أن عمق الزلزال كان 10 كيلومترات.

ولم ترد أي تقارير فورية عن الأضرار أو الخسائر البشرية.

وقالت وسائل الإعلام إن السكان هرعوا إلى الشوارع بعد الزلزال.

وكانت كرمان قد شهدت مؤخرا عدة زلازل تتراوح قوتها بين 4 و6.2 درجة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، ضرب زلزال قوته 7.2 درجة غربي إيران، ما أسفر عن مصرع أكثر من 600 شخص.

وتقع إيران على خطوط صدع رئيسية، وهي عرضة لزلازل شبه يومية.

وفي سنة 2003، سوى زلزال بلغت قوته 6.6 درجة مدينة بام التاريخية بالأرض، ما أسفر عن مصرع 26 ألف شخص.