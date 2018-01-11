مظاهر الاحتجاج بإيران مستمرة.. وانتهاكات بحق المعتقلين

تستمر مظاهر الاحتجاجات الشعبية في #إيران بأشكال مختلفة من كتابة شعارات تطالب بإسقاط النظام ورحيل المرشد الأعلى للنظام، علي #خامنئي، إلى إحراق مقرات للباسيج وبنوك حكومية صادرت أموال بعض المواطنين بحجة الإفلاس، وكذلك حرق صورة المرشد ومسؤولي النظام.

وبث ناشطون مقطعاً، لم يعرف تاريخه، يظهر مهاجمة مقر لميليشيات الباسيج التابعة للحرس الثوري وحرقه في مدينة أراك، وسط البلاد.

كما انتشر مقطع آخر عبر شبكات التواصل عن حرق مصرف تابع للحكومة بمدينة سنندج، مركز محافظة كردستان، غرب البلاد، عقب اندلاع مواجهات بين محتجين وعناصر الأمن في وقت متأخر من مساء الأربعاء، بحسب ناشطين.

وانتشر مقطع آخر يظهر إحراق صورة للمرشد الإيراني، علي خامنئي، في مدينة مشهد، مركز محافظة خراسان، شمال شرقي إيران، والتي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات.

ويعزو ناشطون انحسار توثيق الأحداث واستمرار مظاهر الاحتجاج إلى حجب مواقع التواصل وخاصة إغلاق تطبيق "تلغرام" الذي يستخدمه حوالي 45 مليون مواطن في إيران وكان له دور كبير في تنسيق المظاهرات، بينما استمرت الدعوات للخروج بمظاهرات في مختلف أنحاء البلاد يوم غد الجمعة.

هذا وأعلن النائب الإيراني مصطفى كوكبيان، وهو رئيس اللجنة الأمنية بمجلس الشورى (البرلمان) أن عدداً من النواب سيزورون سجن "إيفين" بالعاصمة #طهران، حيث اعترفت السلطات بوجود 3700 معتقل بينما توفي 5 منهم في المعتقلات بمختلف المحافظات بظروف غامضة، حيث تقول منظمات حقوقية بأنهم قتلوا تحت التعذيب.

وكان الأمن الإيراني قمع عشرات المحتجين من المواطنين الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام سجن #إيفين، شمال العاصمة طهران، يومي الثلاثاء والأربعاء، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات، وكذلك جميع السجناء السياسيين.

وفي السياق، عبّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان، في بيان الأربعاء، عن مخاوفها من سوء معاملة يتلقاها المعتقلون في إيران، وطالبت السلطات الإيرانية بالسماح للمحققين المحليين والأجانب المستقلين، بزيارة مراكز الاحتجاز والتحقيق في الانتهاكات.

من جهتها، أكدت مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة العوف الدولية، سارة ليا ويتسن، أن التقارير عن قتلى داخل المعتقلات تبرز الأهمية القصوى للتحقيق في هذه الحالات فوراً، وتقديم أي شخص مسؤول عن سوء المعاملة إلى العدالة".