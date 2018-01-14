بعد اعتقال مئات المحتجين.. إيران تطلق سراح "تلغرام "

أعلنت الوكالة الإيرانية للأنباء السبت أن إيران رفعت القيود عن تطبيق تلغرام للتراسل الذي حجبته السلطات لدى محاولة قوات الأمن احتواء أكبر احتجاجات من نوعها في البلاد منذ عام 2009. وقالت الوكالة "أعلن مصدر مطلع انتهاء القيود على تطبيق تلغرام وصار بمقدور المستخدمين استخدامه".

وشهدت التظاهرات التي انطلقت في 28 ديسمبر وامتدت لحوالي أسبوعين مقتل 22 شخصاً على الأقل واعتقال 1000 شخص في الاحتجاجات

المناوئة للحكومة التي بدأت في أواخر ديسمبر/كانون الأول.

ومع انحسار الاحتجاجات رفعت الحكومة الأسبوع الماضي القيود المفروضة على انستغرام أحد مواقع التواصل الاجتماعي التي استخدمت لحشد المحتجين.

وأغلق تطبيق تلغرام، الذي يستخدمه نحو 40 مليون شخص في إيران، قناة اتهمتها طهران بتشجيع العنف لكنه امتنع عن إغلاق قنوات أخرى مما دفع السلطات الإيرانية لحجب الدخول إليه.

يذكر أن إيران لا تزال تفرض قيودا على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي إذ لا يزال موقعا فيسبوك وتويتر محجوبين، في حين يغرد الرئيس الإيراني وعدد من وزرائه بأريحية على تويتر!