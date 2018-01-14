روحاني: ترمب أخفق في تقويض الاتفاق النووي

أعلن الرئيس الإيراني، حسن #روحاني، في كلمة بثها التلفزيون على الهواء مباشرة الأحد، أن الولايات المتحدة لم تفلح في تقويض #الاتفاق_النووي بين #طهران والقوى الكبرى.

وقال روحاني إن "الإدارة الأميركية لم تفلح في تقويض الاتفاق النووي... ترمب أخفق، رغم محاولاته المتكررة، في تقويض الاتفاق... الاتفاق انتصار طويل الأمد لإيران".

ومنح الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، الجمعة، الاتفاق النووي آخر تأجيل، لكنه طالب حلفاءه الأوروبيين والكونغرس بالعمل معه من أجل إصلاح "عيوب مروعة" في الاتفاق وإلا فإن بلاده ستنسحب منه.

وقال ترمب إنه سيمدد تعليق العقوبات النووية على إيران، لكن فقط بوصفها "فرصة أخيرة" لن يكررها.

وسوف تشكل المهلة ضغطاً على الأوروبيين، الداعمين الرئيسيين وأطراف الاتفاق الدولي الموقع في 2015، لإرضاء ترمب الذي وصف الاتفاق بأنه "الأسوأ على الإطلاق".