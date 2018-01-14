لماذا ركزت عقوبات أميركا على رئيس قضاء إيران؟

ركزت #العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على 14 كيانا وفردا إيرانيا، على رئيس السلطة القضائية آية الله #صادق_لاريجاني المقرب من المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي #خامنئي وأحد خلفائه المحتملين لتولي منصب ولاية الفقيه.

ويتهم لاريجاني بارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان، خاصة تصديقه على أحكام إعدام ضد السجناء السياسيين والقاصرين والنساء، عقب محاكمات خلف الأبواب المغلقة تفتقر لأدنى شروط المحاكمة العادلة، بحسب منظمات حقوقية.

ويرأس صادق آمُلي لاريجاني ( 59 عاما) السلطة القضائية منذ عام 2009 عقب محمود هاشمي شاهرودي، الذي اختير أخيرا رئيسا لمجلس تشخيص مصلحة النظام.

وتم تعيين لاريجاني من قبل المرشد على رأس القضاء بعد أن كان عضوًا في مجلس صيانة الدستور لـ9 أعوام (2001-200)، ولعب دورا كبيرا في أعمال القمع واعتقال المعارضين وفرض الرقابة والتعتيم.

كما يُتهم صادق لاريجاني بفتح 63 حسابا سريا لجمع الكفالات المالية للمتهمين قضائيا، وهي ملفات 40 مليون مواطن، وتدر عليه أرباحا من الكفالات المالية تقدر بقيمة 300 مليون دولار.

دوره بقمع الاحتجاجات

وخلال الانتفاضة الأخيرة، أمر صادق لاريجاني، رئيس السلطة القضائية في بيان بثه التلفزيون الإيراني (القناة الأولى)، النيابات العامة في عموم البلاد بالتدخل بقوة في ضبط الاحتجاجات، وأن يتم التعامل بصرامة مع المتظاهرين.

كما طلب من قوى الأمن وضباط القضاء التعامل مع المحتجين بقسوة، وهذا ما يفسر موت خمسة محتجين تحت التعذيب في عدة معتقلات.

مصادرة عقارات وأراضٍ

وكان الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، قال في إطار صراعه مع رئيس السلطة القضائية، صادق آمُلي لاريجاني، إن لاريجاني وأشقاءه، وعلى رأسهم رئيس البرلمان علي لاريجاني ومعاون القضاء جواد لاريجاني والمسؤول السابق فاضل لاريجاني، قاموا خلال العقود الأخيرة بمصادرة واستملاك عقارات وأراض وأملاك كثيرة بطرق غير مشروعة باستخدام نفوذهم وسلطاتهم، وقال إنهم قاموا بأعمال نهب واسعة للمال العام.

تجسس ابنة لاريجاني

وكانت جهات إصلاحية كشفت عن قضية تجسس زهراء لاريجاني، ابنة رئيس السلطة القضائية الإيرانية، آية الله صادق آملي لاريجاني من قبل جهات معارضة بصفوف الحركة الخضراء، ما أدى إلى ردود أفعال غاضبة من قبل أعلى مؤسسات النظام في طهران، حيث قرر القضاء الإيراني إغلاق تطبيق تلغرام الذي يستخدمه حوالي 40 مليون مواطن في البلاد، بسبب انتشار وتداول الوثائق المتعلقة بالفضيحة.

من هو صادق لاريجاني؟

ينتمي صادق آملي لاريجاني للتيار المتشدد في إيران، ويحظى هو وأشقاؤه الثلاثة بثقة كبيرة عند المرشد الأعلى للنظام، آية الله علي خامنئي، وولد عام 1960 في مدينة النجف بالعراق. وكان والده آية الله ميرزا هاشم آملي، مدرساً في الحوزة الدينية في إيران، لكن إثر ضغوط رضا شاه انتقل عام 1931 إلى النجف، ومكث هناك ثلاثة عقود، ثم عاد عام 1961 إلى مدينة قم بمعية أسرته.

ووصف خامنئي لدى تعيين رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني بـ"العالم الفاضل المجتهد الشاب" الذي يمتلك طاقات استلهمها من أبرز الشخصيات العلمية في الحوزة الدينية في قم.

هذه العائلة من قرية "بردمة" في لاريجان، التي تبعد 70 كم عن آمُل في محافظة مازندران، وبقي والدهما في النجف بالعراق، لفترة طويلة حيث ولد أول ثلاثة أشقاء في النجف وشقيقان آخران ولدا في قم بإيران.

القضاء والبرلمان والاقتصاد

تمسك عائلة لاريجاني بمفاصل القضاء والبرلمان، ولها أنشطة اقتصادية واسعة في إيران، حيث يتولى شقيقه الأصغر محمد جواد اردشير لاريجاني، منصب معاون السلطة القضائية، بينما يرأس أخوه الأكبر علي لاريجاني البرلمان منذ 2008. أما شقيقه الرابع الدكتور باقر لاريجاني، فيعمل مستشار جامعة طهران للعلوم الطبية، وشقيقه الخامس فاضل لاريجاني يعمل دبلوماسيا بالخارجية الإيرانية، والمتهم بملفات فساد مع شقيقه آية الله صادق لاريجاني.

عائلة كحزب سياسي

وبرز دور عائلة لاريجاني في السياسة الإيرانية بشكل أكبر خلال العقدين الأخيرين. ووفقا لتقرير سابق لمجلة "المجلة"، يمكن وصف عائلة لاريجاني بأنهم " حزب عائلي موحد"، حيث يعتبرون تيارا منافسا للإصلاحيين، باعتبارهم قادة التيار المحافظ. ويجتمع هؤلاء الإخوة في بيت والدهم كل نهاية أسبوع على الرغم من الاختلافات السياسية فيما بينهم.

وبحسب تقرير لصحيفة " نيويورك بوست" تعتبر عائلة لاريجاني النسخة الإيرانية لعائلة آل كنيدي الأميركية في ستينات القرن الماضي، لا سيما أنها ترتبط برابط الدم أو النسب بأكثر من 24 من آيات الله، و12 جنرالاً في الحرس الثوري، و20 عضواً من أعضاء البرلمان، ومع كل ذلك تتمتع بقدرة كبيرة على التأقلم مع متغيرات المشهد السياسي في الداخل الإيراني.

كما تتميز العائلة بعلاقات وقبول لدى الحكومات ودوائر صنع القرار في الدول الغربية والولايات المتحدة فضلاً عن الصين وروسيا الحليفتين الأكبر لإيران، بحسب الصحيفة.

أما عن العلاقة مع بريطانيا فهي أكثر تميزاً منذ حقبة العشرينات إبان حكمها للعراق، وفي الوقت الحاضر فإن أحد الإخوة محمد جواد لاريجاني كان مسؤولاً عن التواصل مع بريطانيا، وقد تعززت هذه العلاقة بفضل زياراته المتكررة إلى لندن، ويربط البعض قضية تجسس ابنة شقيقه استمرارا لهذه العلاقة.