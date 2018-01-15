لافروف: سنعمل من أجل الحفاظ على اتفاق إيران النووي

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي #لافروف، الاثنين، أن موسكو ستعمل من أجل الحفاظ على #الاتفاق_النووي الإيراني رغم تهديد #واشنطن بالانسحاب منه.

كما حذر لافروف من أن تغيير الاتفاق سيكون غير مقبول بالنسبة لطهران ومن أن انهياره قد يضر بالحوار مع كوريا الشمالية.

وكان الرئيس الإيراني، حسن #روحاني، قد قال في كلمة بثها التلفزيون على الهواء مباشرة الأحد، إن الولايات المتحدة لم تفلح في تقويض الاتفاق النووي بين #طهران والقوى الكبرى.

وشدد روحاني على أن "الإدارة الأميركية لم تفلح في تقويض الاتفاق النووي... ترمب أخفق، رغم محاولاته المتكررة، في تقويض الاتفاق... الاتفاق انتصار طويل الأمد لإيران".

ومنح الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، الجمعة، الاتفاق النووي آخر تأجيل، لكنه طالب حلفاءه الأوروبيين والكونغرس بالعمل معه من أجل إصلاح "عيوب مروعة" في الاتفاق وإلا فإن بلاده ستنسحب منه.