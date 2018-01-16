ألمانيا تطارد 10 إيرانيين يشتبه بأنهم جواسيس

نفذت السلطات الألمانية عمليات بحث بجميع أنحاء البلاد فيما له صلة بعشرة #إيرانيين يشتبه بأنهم #جواسيس، وذلك بعد تحقيقات مكثفة قامت بها وكالة الاستخبارات المحلية، وفق ما ذكر الادعاء، الثلاثاء.

وقال متحدث باسم مكتب الادعاء الاتحادي، إن المداهمات تمت في وقت مبكر من الثلاثاء على منازل ومكاتب بأنحاء ألمانيا.

وأضاف الناطق: "نعتقد أن المشتبه بهم تجسسوا على مؤسسات وأشخاص في #ألمانيا بأوامر من وحدة استخبارات متصلة بإيران".

ورفض التعليق على تقرير لمجلة "فوكوس" الأسبوعية أفاد أن المشتبه بهم كانوا يتجسسون على إسرائيليين في ألمانيا.

وأطلقت التحقيقات بناء على بلاغ من جهاز الاستخبارات المحلية، ولم تجر أي اعتقالات بعد.

وأحالت الداخلية الألمانية الأسئلة عن المداهمات للادعاء الاتحادي.

والشهر الماضي، استدعت الحكومة الألمانية السفير الإيراني للاحتجاج في أعقاب إدانة باكستاني بتهمة التجسس لصالح إيران. وأدين الجاسوس في برلين العام الماضي وصدر بحقه حكم بالسجن أكثر من 4 سنوات. وكان من بين المستهدفين بتجسسه راينهولد روبه، رئيس الرابطة الألمانية-الإسرائيلية.

وذكرت الخارجية الألمانية أن السفير الإيراني، علي مجيدي، تم استدعاؤه قبل عيد الميلاد مباشرة، وإبلاغه أن "التجسس على أشخاص ومؤسسات ذوي علاقة خاصة بدولة إسرائيل على أراضٍ ألمانية يعد انتهاكا صارخا للقانون الألماني".