أميركا تحذر الشركات العالمية من التعامل مع إيران

حذرت مساعدة وزير الخزانة الأميركي لشؤون مكافحة الإرهاب والجرائم المالية، سيغال ماندلكر، الشركات العالمية من مغبة التعامل مع #إيران، قائلة إن "مثل هذا التعامل قد يؤدي إلى معاملات مع الحرس الثوري أو الشركات التابعة له".

ووفقاً لوكالة فرانس برس، فقد أكدت ماندكلر، في تصريحات أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ بالكونغرس، أن "الأنظمة المارقة" في إيران وكوريا الشمالية وفنزويلا ما زالت تستخدم أساليب مختلفة لإنفاق الأموال على "الأهداف الفاسدة، والمجرمة أو الأعمال الإرهابية، ما يضرب النظام المالي العالمي برمته".

كما ركزت مساعدة وزارة الخزانة الأميركية على إيران التي وصفتها بـ"الدولة الرئيسية الراعية للإرهاب العالمي"، مشيرة إلى أن طهران تدعم "جماعات إرهابية مثل حماس وحزب الله ونظام الأسد والميليشيات الشيعية في البحرين والعراق وسوريا واليمن".

وأشارت إلى الهيمنة الواسعة للحرس الثوري على الاقتصاد الإيراني، قائلة: "نحن في أميركا وخارجها قلنا بوضوح إن الشركات الأجنبية التي تتعامل مع إيران تواجه أخطاراً جدية في التعامل مع الحرس الثوري والشركات التابعة له".

وتأتي هذه التحذيرات في وقت فرضت فيه الولايات المتحدة عقوبات إضافية على إيران خلال الأسابيع الأخيرة، شملت العديد من الشركات والأفراد المرتبطة بالحرس الثوري.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، قد أعطى فرصة أخيرة مدتها 120 يوماً للأوروبيين للتفاوض مع إيران من أجل مراجعة وإصلاح الاتفاق النووي، بإضافة ملحقات حول عدة قضايا، منها برنامج الصواريخ، وضمان عدم حصول طهران على سلاح نووي، ووضع حد لتدخل الحرس الثوري في دول المنطقة، وإنهاء دعم إيران للإرهاب.