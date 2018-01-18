النفط يتسرب من ناقلة إيران الغارقة وينتشر ببحر الصين

انتشر النفط المتسرب من الناقلة الإيرانية التي غرقت في بحر #الصين الشرقي في أربع بقع منفصلة، تغطي منطقة مساحتها مجتمعة 100 كيلومتر مربع تقريبا، حسب ما أعلنته السلطات الصينية في وقت متأخر الأربعاء.

وقالت إدارة المحيطات الحكومية إن صوراً التقطتها الأقمار الصناعية أظهرت بقعتين، أكبرهما أكثر سمكاً وتركيزاً، لكن أحدث البيانات أظهرت وجود أربع بقع، يتراوح حجمها بين 48 كيلومتراً مربعاً و5.5 كيلومتر مربع.

وغرقت الناقلة #سانتشي في أسوأ كارثة من نوعها منذ عقود يوم الأحد، وهو ما زاد القلق من إلحاق الضرر بالنظام البيئي البحري. وانتُشلت جثتا اثنين من البحارة من الناقلة، بينما انتُشلت جثة ثالثة من البحر قربها. واعتبر بقية أفراد الطاقم وهم 29 في عداد الموتى.

وقالت وزارة النقل الصينية، الأربعاء، إن فريق إنقاذ رصد الحطام على عمق 115 متراً تحت مستوى سطح البحر، وهي تستعد لإرسال روبوتات تحت الماء لاستكشافها.

وقالت هيئة المحيطات في بيانها إنها جمعت عينات من المياه من 19 موقعا تسرب إليها النفط ووجدت أن المياه التي أخذت من خمسة مواقع بها مواد بترولية تفوق المستويات الطبيعية.

وكانت الناقلة تحمل 136 ألف طن أو نحو مليون برميل من المكثفات.