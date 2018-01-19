روسيا تحذر من انهيار الاتفاق النووي الإيراني

حذرت روسيا، الخميس، أمام مجلس الأمن الدولي من أن انهيار الاتفاق النووي الإيراني سينطوي على رسالة "خطيرة" للعالم، وسيقوض الجهود لإقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن ترسانتها النووية.

واعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اجتماع للمجلس حول حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل، أن اتفاق 2015 النووي مع إيران هو إنجاز دبلوماسي كبير.

وقال لافروف: "من الواضح أن فشل خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق)، خصوصاً نتيجة أحد الأطراف، سينطوي على رسالة تنذر بنية المجتمع الدولي بأسره بالخطر، بما يشمل آفاق التعامل مع المشكلة النووية في شبه الجزيرة الكورية".

ووافق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، على تمديد تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران بموجب الاتفاق النووي، لكنه طالب المشرعين الأميركيين وحلفاءه الأوروبيين "بسد الثغرات الكارثية" في الاتفاق.

وترفض روسيا، إحدى الدول الست الموقعة على الاتفاق إلى جانب الولايات المتحدة، المخاوف الأميركية وتقول إنها ذات دوافع سياسية.

وأضاف لافروف: "لا يمكننا لمصلحة أجندات سياسية لبعض الدول، التخلي عن إنجاز حقيقي للدبلوماسية الدولية".

وفي كلمته أمام المجلس، قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، إن الاتفاق النووي يتعرض "للتشكيك"، مشدداً على أن من مصلحة دول العالم "الحفاظ" عليه.