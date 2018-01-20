ألمانيا تصادر 5 مليارات دولار من إيران لضحايا الإرهاب

رفض #القضاء_الألماني طلباً إيرانياً من شركة تابعة لسوق الأوراق المالية (البورصة) في ألمانيا لإعادة نحو 5 مليارات دولار من أصول طهران المجمدة والتي صودرت بطلب من محكمة أميركية لسداد تعويضات لأسر ضحايا التفجير الإرهابي في مقر قوات "المارينز" الأميركية في بيروت عام 1983 والذي أودى بحياة 299 جنديا أميركيا وفرنسيا.

ووفقا لإذاعة "دويتشه فيليه"، تم رفض طلب البنك المركزي الإيراني من #البورصة_الألمانية لإعادة الأصول المجمدة، بناءً على دعوى قضائية حول أصول إيران المحظورة في الولايات المتحدة، حيث حكمت محكمة أميركية بدفع النظام الإيراني ثمن أعماله الإرهابية عبر مصادرة الممتلكات التابعة له في الخارج حتى تتم الاستفادة منها لتعويض ضحايا الإرهاب.

وتمت مصادرة #الأموال_الإيرانية المذكورة عبر شركة في لوكسمبورغ تدعى "كليرستريم" Clearstream وتتبع لسوق الأواق المالية بألمانيا.

وفي الساعات الأولى من يوم الخميس الماضي، أعلنت البورصة الألمانية أن البنك المركزي الإيراني قدم شكوى ضد شركة "كليرستريم"، وطلبت إيران سداد أصولها بمبلغ 4 مليارات دولار و900 مليون دولار بالإضافة إلى الفوائد.

وكانت إيران قد اشتكت أيضا من البنك الإيطالي UBAE "يو. بي. إي. اي" الذي يعمل مع شركة "كليرستريم"، لكن المصرف المذكور يؤكد أن ادعاء طهران "لا قيمة له".

وقالت متحدثة باسم البورصة الألمانية إن القضية تتعلق خاصة بأكثر من مليار و900 مليون دولار كانت #إيران قد أودعتها لدى شركة "كليرستريم"، لكنها صودرت عام 2013 لصالح ضحايا وأسر تفجير مقر قوات المارينز في بيروت بناءً على حكم محكمة أميركية.

وأوضحت أن ملياري دولار من الأصول الإيرانية لا تزال محجوزة من قبل الشركة، وقد تم الحجز عليها بناءً على أحكام قضائية من محاكم في أميركا ولوكسمبورغ.

يذكر أن هذه ليست القضية الأولى التي يتم فيها تغريم إيران بسبب دورها في العمليات الإرهابية الدولية، بل إن محكمة أميركية في نيويورك قد حكمت العام الماضي بتغريم إيران 10.7 مليار دولار لتورطها في التعاون مع القاعدة بهجمات 11 سبتمبر/ايلول 2001، بالإضافة لغرامات أخرى تصل إلى 21 مليار دولار لعوائل ضحايا أميركيين سقطوا في تفجيرات في السعودية ولبنان والكويت نفذتها خلايا الحرس الثوري الإيراني.

كما أصدرت المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ قرارا بحجز مبلغ مليار و600 مليون دولار، من أموال البنك المركزي الإيراني في أوروبا.