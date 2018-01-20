إيران الملف الأول على جدول مباحثات تيلرسون في أوروبا

أكد مسؤول كبير في وزارة #الخارجية_الأميركية، الجمعة، أن إيران ستهيمن على كثير من المحادثات التي سيجريها وزير الخارجية ريكس #تيلرسون في أوروبا الأسبوع القادم أثناء زيارته للندن وباريس ووارسو ودافوس.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه: "من المحتّم أن تهيمن #إيران على الكثير من المحادثات التي سيجريها الوزير مع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي وشركائنا في أوروبا".

وتابع المسؤول: "في الواقع نحن نؤكد على ضرورة التنسيق مع بريطانيا، على وجه الخصوص، وفرنسا في جهودنا لسد الثغرات (في الاتفاق النووي الإيراني) وفي الخطوات القادمة بشأن كيفية التصدي للنفوذ الإيراني الخبيث في منطقة الشرق الأوسط. أعتقد أن ذلك الأمر سيكون له أولوية قصوى في مناقشاته".