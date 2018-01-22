بنس من القدس: لن نسمح أبدا لإيران بحيازة سلاح نووي

أكد نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، الاثنين، في خطاب ألقاه أمام البرلمان الإسرائيلي أن الولايات المتحدة "لن تسمح أبدا" لإيران بحيازة سلاح نووي.

وقال بنس "لدي وعد رسمي لإسرائيل، ولكل الشرق الأوسط والعالم - الولايات المتحدة لن تسمح أبدا لإيران بحيازة سلاح نووي".

وعارضت إسرائيل بشدة الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في عام 2015، والذي وقعته إيران مع روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، وحظي بدعم من إدارة باراك أوباما.

وانتقد دونالد ترمب بشدة هذا الاتفاق، متهما طهران بعدم الالتزام بها.

وأكد بنس الاثنين في خطابه أن "الاتفاق النووي مع إيران هو كارثة والولايات المتحدة الأميركية لن تصادق بعد الآن على هذا الاتفاق الخاطئ".

وتابع "ما لم يتم تصحيح الاتفاق النووي الإيراني، قال الرئيس ترمب إن الولايات المتحدة ستنسحب فورا من الاتفاق النووي الإيراني".

وطالب الرئيس الأميركي في 12 كانون الثاني/يناير باتفاق مع الأوروبيين "لسد الثغرات الفظيعة" في النص المخصص لمنع إيران من حيازة السلاح الذري، ويرى ترمب أنه لا يحل المسألة على المدى الطويل.

وفي حال عدم تشديد الاتفاق، ستعيد الولايات المتحدة فرض العقوبات المتصلة بالبرنامج النووي الإيراني، ما يوازي انسحابا بحكم الواقع من الاتفاق المبرم في فيينا في 2015 إلى جانب القوى الكبرى الأخرى (الصين، روسيا، فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة) مع إيران، يهدد بإعلان بموته.

وقد أمهل ترمب الأوروبيين 120 يوما، حتى الأجل المقبل للتعليق الأميركي للعقوبات، للتوصل إلى تفاهم معهم.