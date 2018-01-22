فرنسا:إيران تنتهك القرار الدولي حول صواريخها الباليستية

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف #لودريان، الاثنين، أن #إيران تنتهك القرار الدولي 2231 والذي يحد من قدراتها الصاروخية الباليستية.

وأشار الوزير إلى وجوب التمسك بالاتفاق النووي المبرم مع إيران لأنه يمثل عنصراً أساسياً في هندسة حظر #الانتشار_النووي.

وذكر، قبل بدء مباحثات وزراء خارجية #الاتحاد_الأوروبي، إن قرار الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، بتمديد تعليق العقوبات المتصلة بالاتفاق النووي 4 أشهر فقط يشبه الإنذار.

وقال الوزير الفرنسي بالنص: "نبحث في اجتماعنا اليوم تداعيات الاتفاق النووي. نحن مصممون على الحفاظ على الاتفاق النووي حيث يمثل عنصرا أساسيا في هندسة حظر الانتشار النووي. كما سنؤكد بحزم وجوب أن تحترم إيران القرار الدولي 2231، والذي يحد من قدرتها الباليستية وهو ما لا تلتزم به إيران. وسنعبر أيضا عن قلقنا أمام محاولات تبذلها إيران حيث تزعزع استقرار المنطقة سواء كانت في لبنان أو اليمن أو سوريا".