خامنئي يواجه "مواقع التواصل".. "شر ابتلينا به"

كشف رئيس مجلس خبراء القيادة الإيراني، أحمد جنتي عن اجتماع المرشد علي #خامنئي مع متخصصين في #مواقع_التواصل الاجتماعي والإنترنت للبحث عن حلول حول تفادي "سلبيات" هذه المواقع على النظام، خصوصاً بعد الدور الكبير الذي لعبته أثناء الاحتجاجات، لاسيما موقع تلغرام.

وقال جنتي إنه تقرر أن تكون هناك ردة فعل ضد مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يوضح طبيعة الرد، وما إذا كان ينوي النظام إغلاق هذه المواقع، أم أنه يكتفي فقط بمراقبتها والتضييق على ناشطيها.

"بلاء ابتلينا به"

وأكد جنتي أن مواقع التواصل الاجتماعي باتت تشكل خطراً على النظام، قائلا: "مواقع التواصل الاجتماعي بلاء ابتلينا به"، حسب تعبيره. وأوضح: "الأمور لم تصل إلى هذا الحد لو كان النظام يقف ضد مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف رئيس مجلس خبراء القيادة الإيراني: "أنا قلت سابقا إنه لا يمكن إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي بالكامل، لكن يمكن أن نقوم بتحديد سرعتها". حسب ما جاء في وكالة تسنيم التابعة للأمن الإيراني.

كما قال جنتي بعد اجتماع دام عدة ساعات بين خامنئي وعدد من خبراء الإنترنت: "تقرر فعل شيء من جانب الخبراء، المهم أن نعلم ماذا يجب عمله ومن هو المسؤول عن ذلك".

"إضعاف سرعتها"

وأضاف المسؤول المعروف بتشدده والمقرب لخامنئي: "كان بالإمكان السيطرة على هذه المواقع، وألا تكون بهذه السرعة، لا يمكن إغلاقها كليا لكن يمكننا أن نضعف سرعتها".

وكانت السلطات الإيرانية قد أغلقت تطبيق #تلغرام، الذي يستخدمه نحو 40 مليون مواطن في إيران، بعد أن أصبح أداة للتنسيق بين النشطاء أثناء الاحتجاجات ونقل أخبار المظاهرات أولا بأول من مناطق مختلفة في إيران.

وأسفرت الاحتجاجات التي طالبت بإسقاط النظام وتنحي المرشد خامنئي عن مقتل 22 شخصاً على الأقل، واعتقال نحو 4 آلاف شخص لا یزال مصیر کثیر منهم مجهولا خصوصا بعد وفاة 6 منهم في ظروف غامضة، حيث اعترف النظام بوفاة 2 منهم قال إنهما أقدما على الانتحار داخل السجن.