بعد 40 عاماً.. خامنئي ينتقد مقتحمي سفارة أميركا

انتقد المرشد الأعلى للنظام الإيراني، علي #خامنئي، تراجع المواقف المتشددة لمعظم الذين اقتحموا السفارة الأميركية في إيران عقب انتصار الثورة عام 1979 واحتجزوا الدبلوماسيين الأميركيين كرهائن لمدة 444 يوما، ما أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ومن بين الذين اقتحموا سفارة الولايات المتحدة بطهران، والتي يطلق عليها في أدبيات النظام الإيراني "وكر التجسس" منذ أن احتلها طلاب ثوريون، عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين أو المنشقين أو المنتقدين للنظام حاليا من الإصلاحيين وغيرهم، ممن باتوا يدعون لفتح صفحة جديدة مع الولايات المتحدة والغرب.

ووفقا لوكالة "إيلنا"، فقد أكد خامنئي في خطاب له أخيراً أن "معظم من اقتحموا السفارة الأميركية قاموا بعد سنوات بالتحدث للأميركيين واعتذروا منهم"، مضيفاً أن "هذه الخطوة دليل على ضحالة دوافعهم"، حسب تعبيره.

وبحسب الوكالة، فقد قال خامنئي: نحن لا نقلل من حجم هذا العمل، ولكن أغلب هؤلاء الأشخاص ولا أقول جميعهم، ذهبوا إلى وكر التجسس واستولوا عليه بشجاعة تامة، لكن بعد ذلك ذهبوا وتحدثوا للأميركيين واعتذروا منهم".

وكان القيادي الإصلاحي عباس عبدي، أحد الطلاب المؤثرين في عملية احتلال #السفارة_الأميركية، قد التقى مع باري روزين، أحد الدبلوماسيين الأميركيين الرهائن، وذلك في العاصمة الفرنسية باريس عام 1997.

وقال باري روزين، السكرتير الصحافي لدى السفارة الأميركية في طهران أثناء عملية احتجاز الرهائن، في تصريحات عقب اللقاء بأن عباس عبدي اعتذر له.

ونفى عبدي ذلك، وأكد في مقال حينها أنه ليس في مقام يسمح له بأن يعتبر الموضوع شخصياً، سواء كان صحيحاً أو خاطئاً، لكي يعتذر عنه.

وكانت صحيفة "اعتماد" الإيرانية كتبت في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 أن من بين الطلاب الذين احتلوا السفارة، من يرى مثل إبراهيم أصغر زاده أن هذا السلوك كان" خاطئا "، وبعضهم مثل محسن ميردامادي وعباس عبدي ما زالا يدافعان عنه.

وبحسب الصحيفة، فقد قال عباس عبدي إن "الأجواء كانت تتطلب احتلال السفارة"، مضيفا: "أنا لست بجاهل لكي أدافع عن عمل قمت به في سن العشرين وأنا في عامي الستين. أنا لا أدافع عن هذا الحدث مع معاييري الحالية، حدث ذلك في ظروف خاصة".

أما معصومة ابتكار، مساعدة الرئيس الإيراني حسن روحاني لشؤون النساء، والتي كانت أحد الطلاب المشاركين في احتجاز الرهائن بالسفارة الأميركية فقد قالت في تصريحات سابقة إن "أياً من الطلاب ليس نادما على عملية احتجاز الرهائن في السفارة الأميركية"، وشددت على أنه "في نظر الطلاب الذين يتبعون خط الإمام، كان هذا القرار هو أفضل شيء لمنع الأضرار التي لحقت بالثورة الإسلامية".

وكان من ضمن العناصر التي احتلت السفارة الأميركية، حبيب الله بيطرف، وزير الطاقة الإيراني بحكومة روحاني الثانية، ورحمن دادمان، وزير النقل في حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي، وقضى دامان في حادث تحطم الطائرة، بالإضافة إلى ابراهيم أصغر زاده، نائب إصلاحي سابق بمجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، ووصف النائب ما قاموا به في تلك الفترة بأنه "ليس بعمل جيد، وكان خطأ"، مضيفاً أنه "نادم على المشاركة في هذا الفعل".

ووفقاً لبعض التقارير، فقد كان الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، والذي كان في ذلك الوقت عضواً في مكتب تعزيز الوحدة الطلابي بجامعة طهران، عارض احتلال السفارة الأميركية وطالب باحتلال السفارة السوفيتية.

يذكر أن الولايات المتحدة بعدما فشلت في التفاوض على إطلاق سراح الرهائن قامت بعملية عسكرية لإنقاذهم في 24 أبريل/نيسان 1980 ولكنها فشلت أيضا وانتهت الأزمة بالتوقيع على اتفاقات الجزائر في الجزائر يوم 19 يناير/كانون الثاني 1981 والتي أنهت احتجاز 52 أميركياً كرهائن من 4 نوفمبر 1979حتى 20 يناير 1981.

وكان نائب رئيس البرلمان الإيراني علي مطهري، قال في تصريحات، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن احتلال السفارة الأميركية في طهران عام 1979 صنع لإيران وجهاً شبيهاً لتنظيم #داعش".