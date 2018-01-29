جدل بإيران لتوقيع اتفاقية "باليرمو" لمكافحة الجريمة

ردت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، على انتقادات التيار الأصولي المتشدد الذي انتقد تصويت #البرلمان_الإيراني على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة " #اتفاقية_باليرمو "، معتبرة أن هذه الاتفاقية لا صلة لها بتحديد أنشطة #الحرس_الثوري و"فصائل المقاومة" وهو مصطلح تستخدمه إيران للجماعات المصنفة إرهابيا والميليشيات الطائفية التابعة لها في المنطقة.

ووفقا لوكالة "مهر" الإيرانية، فقد ردت العلاقات العامة لوزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها على بعض الملابسات فيما يتعلق بمشروع قانون انضمام إيران إلى اتفاقية باليرمو، مؤكدة أن لا صلة لهذه المعاهدة بأنشطة "حركات التحرر وفصائل المقاومة"، بحسب نص البيان.

وكان رئيس حزب "مؤتلفة" الإيراني المتشدد، محمد نبي حبيبي، قد انتقد بشدة المصادقة على قرار انضمام إيران إلى اتفاقية باليرمو" قائلا إن " هذا يعني تجريد الحرس الثوري من السلاح عمليا".

وقال حبيبي إن "المصادقة على هذا القرار تعتبر حظرا ذاتيا ومضرا بالأمن القومي الإيراني"، مشيرا إلى "بعض التحفظات التي أدلى بها البرلمان الإيراني حيال هذا القرار".

ورأى رئيس حزب "مؤتلفة" أن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هو عبارة عن " كيان لمحاربة محور المقاومة والحرس الثوري الإيراني"، على حد تعبيره.

من جهتها، ذكرت الخارجية الإيرانية في بيانها أن الغرض من أحكام هذه الاتفاقية تقتصر على جرائم المكاسب المالية أو المادية، ما يعني أن المسائل التالية في اتفاقية باليرمو تعتبر تقنية تماما وفي مجال التصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين وتهريب الممتلكات والمعالم الثقافية والتاريخية والإيرادات المالية الناجمة عن هذه الجرائم والتي لا تزال تشكل تهديدا مستمرا لأمن إيران".

يذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة هي معاهدة متعددة الأطراف برعاية الأمم المتحدة، حيث اعتمدت بقرار من الجمعية العامة في 15 نوفمبر 2000 وتسمى أيضا اتفاقية "باليرمو" وبروتوكولاتها الثلاثة هي: 1- بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال 2- بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو 3- بروتوكول مكافحة صنع غير المشروع والاتجار في الأسلحة النارية.

وتحتوي هذه البروتوكولات على عناصر القانون الدولي الحالي بشأن الاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتبييض الأموال. ويعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوصفه راعيا للاتفاقية وبروتوكولاتها التي دخلت حيز التنفيذ في 29 سبتمبر 2003 وتمت المصادقة عليها حتى عام 2015 أكثر من 185 طرفا وهم 180 دولة عضو في الأمم المتحدة.