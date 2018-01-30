فيديو.. تجدد المظاهرات في إيران بعدة مدن ليلاً

تجددت المظاهرات في إيران ليل الاثنين الثلاثاء في عدة مدن إيرانية، حيث وثق ناشطون عبر مواقع التواصل فيديوهات وصوراً تظهر خروج المتظاهرين في مدن بندر عباس جنوب البلاد ونجف آباد في محافظة أصفهان وسط البلاد وكرمان جنوب شرقي البلاد وفي شيراز مركز محافظة فارس.

وأظهر مقطع جموع المتظاهرين في مدينة بندر عباس، المطلة علي الخليج العربي، وهم يهتفون لحشد عدد أكبر من الناس للانضمام إليهم.

وفي شيراز مركز محافظة فارس، جنوب إيران، هتف المتظاهرون "الموت للديكتاتور" وهو أحد الشعارات الأساسية خلال الاحتجاجات الأخيرة التي استهدفت مرشد النظام الإيراني علي خامنئي وطالبت برحيله.

أما في مدينة نجف آباد التابعة لمحافظة أصفهان فانطلقت مظاهرات حاشدة هتف فيها المحتجون ضد النظام الإيراني.

وفي كرمان طالب المتظاهرون قوى الأمن الداخلي بعدم ممارسة القمع ودعم سلمية المظاهرات، بحسب ما أظهرت مقاطع نشرت عبر مواقع التواصل.