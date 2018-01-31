ألمانيا تدعو إلى إنهاء عمليات الإعدام في إيران

نددت مفوضة حقوق الإنسان بالحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، بالأنباء التي أفادت بإعدام #إيران لرجل ارتكب جريمة عندما كان يبلغ من العمر 15 عاماً ووصفت ذلك بأنه انتهاك غير مقبول تماماً للقانون الدولي.

وانتقدت باربيل كوفلر ما تردد عن إعدام #طهران للمواطن علي كاظمي (22 عاما) يوم الاثنين، وقالت إنه لم يتم حتى إخطار محامي الرجل بموعد الإعدام.

وكان كاظمي اتهم بقتل شاب آخر في مشاجرة شارك فيها عدد من الأشخاص.

وحثت كوفلر طهران على عدم المضي قدما في إعدام رجل آخر هو حميد أحمدي (27 عاما) والذي كان عمره 17 عاما وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه. وقالت إن هناك "شكوكا كبيرة" في تطبيق الإجراءات القانونية على نحو ملائم في محاكمته.

ودِين أحمدي وحكم عليه بالإعدام في 2009 وتم تأكيد الحكم في محاكمة ثانية في 2016.

وأحمدي متهم أيضا بقتل شاب آخر بسكين خلال مشاجرة جماعية. ومن المتوقع تنفيذ الحكم عليه في أي وقت.

وقالت كوفلر في بيان "يجب التوقف عن انتهاج سياسة الإعدام". وأضافت أن الإعدامات تنتهك بشكل مباشر مواثيق الأمم المتحدة بشأن حقوق الأطفال والمعاهدات الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليها #إيران.