إيران.. تجمعات احتجاجية وإضرابات عمالية مستمرة

شهدت #مدن_إيرانية مختلفة تجمعات احتجاجیة وإضرابات عمالية مستمرة خلال الأيام الماضية، واستمرت الثلاثاء في كل من مدن تبریز وکرج وملایر ویاسوج والشوش ودورود وساوه.

وأضرب عمال مصنع "ماشین سازي" لصناعة السيارات في تبريز، مركز محافظة أذربيجان الشرقية، شمال شرق إيران، عن العمل احتجاجا على ظروف العمل الصعبة في المصنع، وعدم دفع رواتبهم المتأخرة لعدة أشهر، والرکود المستمر في المصنع.

وفي مدینة کرج، مركز محافظة ألبورز، فقد نظم المهندسون أمام المجلس البلدي وقفة احتجاجا علی عدم دفع مستحقاتهم عن مشاریع نفذوها للبلدیة.

أما في مدینة ملایر، بمحافظة لورستان، فقد استمر عمال معمل «کیان کرد» بإضرابهم المفتوح وللیوم الثامن عشر علی التوالي أمام مبنى القائم مقامیة في المدينة للاحتجاج علی عدم دفع رواتبهم المتأخرة لمدة 6 أشهر وعدم دفع مكافأة العید لمدة 3 سنوات.

وفي مدینة یاسوج، وسط إيران، نظم جمع من عمال البلدیة تجمعا أمام المجلس البلدي للاحتجاج على عدم دفع مطالباتهم.

أما في مدینة الشوش، شمال إقليم الأهواز، فاستمر إضراب عمال شرکة "هفت تبه" لإنتاج قصب السكر في التلال السبع، الأربعاء، في موقع الشرکة للاحتجاج على عدم دفع رواتبهم. كما أنهم أغلقوا أبواب الدخول والخروج في الشرکة.

وفي مدینة درود، بمحافظة لورستان، دخل عمال شرکة "تراورس" لسكك الحدید إضرابهم للیوم الحادي عشر على التوالي وذلك بسبب عدم دفع رواتبهم لمدة 3 أشهر وعدم دفع مستحقاتهم للتأمین لمدة 4 أشهر.

وفي مدینة ساوة، لم تدفع رواتب عمال معمل «مقره سازی» الواقع في بلدة «کاوه» منذ عام، ما أدى إلى احتجاج وإضراب عن العمل.

هذا ورصد "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، سلسلة من #الاحتجاجات اندلعت خلال الأيام القليلة الماضية في عموم البلاد من قبل العمال، والمزارعین والشرائح الأخری ممن هم محرومون من حقوقهم الأساسیة وغیر قادرین علی تأمین أبسط حاجاتهم المعیشیة لأنفسهم ولعوائلهم.

سلسلة الاحتجاجات جاءت على النحو التالي:

1. مساء الاثنين 29 يناير، أبرز أهالي بندرعباس كراهيتهم لنظام ولاية الفقيه الذي یحكم البلاد ودمرها منذ 4 عقود، وهم یهتفون "أیها الإیراني الغیور الدعم الدعم"، «أیها المواطن الغیور الدعم الدعم»، و«الموت لروحاني».

2. وقف حشد من أهالي وشباب مدینة کرمان في شارع وساحة‌ کوثر بالمدینة متشابكي الأیدي في حين تحيط بهم قوات الأمن وهم یهتفون «دعمك أیها الشرطي».

3. تجمع عدد من سكان مشروع مهر السكني في سربول ذهاب أمام القائم مقامیة بالمدينة محتجين على الهيئات الحكومية التي باعت هذه المجموعات السكنية للمواطنين بخدعة لكونها تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية والأمن. وبعد 3 أشهر من وقوع الزلزال، مازال النظام يرفض استجابة‌ مطالب أصحاب المنازل المدمرة.

4. أضرب عمال شرکة «فجر» للبتروكيماويات في میناء ماهشهر للاحتجاج على عدم دفع بدل سوء الأحوال الجوية والعمل الشاق وبُعد المسافة لعدة أشهر.

5. أضرب عمال وموظفو التراث العالمي في مدينة الشوش شمال الاهواز، للاحتجاج على عدم دفع رواتبهم لأربعة أشهر.

6. اعترض عمال نظام شوشتر الهیدرولیكي والعاملون في موقع التراث العالمي في المدینة، الذين لم يتلقوا أي رواتب لمدة 4 أشهر.

7. احتج عمال شركة السكك الحديدية في زنجان على عدم دفع رواتبهم لشهرين وتحشدوا أمام محطة سكة الحديد في المدینة. وتقلص عدد العاملين فى هذا القسم من السكك الحديدية من 500 الى 300 منذ عام 2015. لم يتم دفع رواتب لـ 7800 عامل لشرکة‌ تراورس في جميع أنحاء البلاد لعدة أشهر. العمال المضربون في مدن مختلفة یمنعون في ساعات من حرکة القطارات بغلق السكك الحديدية.

8. احتشدت مجموعة من عمال صناعة‌ الصابون في معمل «یاس» في مدینة‌ المحمرة مرة أخرى احتجاجا على عدم دفع أجورهم المتأخرة. أدى توقف خط الإنتاج في المصنع إلى فقدان 150 عاملا عملهم. والعمال الذين هم على وشك التقاعد یعانون من تعليق حالتهم بسبب حالة المصنع. لم يحصل 80 عاملا بعد على أجورهم ومستحقات التأمين لعام 2016.

9. وفي مدینة‌ فسا، تجمع عمال مصنع «قند» (السكرالمكعب) احتجاجا على عدم دفع أجورهم لمدة شهرين ونقص الإمكانات اللازمة لسلامة أماكن العمل.

10. هاجم مسافرو مترو محطة غولشهر بمدینة كرج، مبنى إدارة المترو وأنزلوا صورة الجلاد خامنئي، احتجاجا على توقف القطار رغم أخذ ثمن التذاكر منهم، والاختلال في حركة المرور وعدم وجود أقل بديل ممكن لأولئك الذين اختل عملهم وحیاتهم، وهم یهتفون «بلا شرف بلا شرف».

11. استمر التجمع الاحتجاجي للمزارعين المحرومين في مدینة رابُر بمحافظة‌ كرمان أمام مبنى المحافظة‌ لكونه قد اختل عملهم وحیاتهم بنقل المياه من هذه المنطقة.

12 - استمر اجتماع لـ 200 من عمال صهر الحدید في أصفهان للاحتجاج على عدم دفع رواتبهم المتأخرة.

13. بعد أسبوع من احتجاج عمال کاشي نیلو في نجف آباد بسبب عدم دفع راتبهم لمدة 28 شهرا.

14. واصل موظفو قطعة آبنیل في أصفهان احتجاجاتهم لليوم الثالث.



15 - استمرار احتجاج عمال بلدية بروجرد لليوم الثالث. لأنهم لم يتلقوا الحد الأدنى من الأجور لمدة سنة واحدة.

16 - وفي مدینة‌ ياسوج، اعترض عدد من العاملین بالعقود مع دائرة الشحن والطرق في محافظة کهغیلویه وبویر أحمد للاحتجاج على انعدام الأمن الوظيفي.

17 - وفي طهران، تجمع عدد من العمال من مصلحة نقل الرکاب في طهران وضواحيها أمام البلدية، للاحتجاج على تأخیر لخمس سنوات من تسليم منازلهم من قبل الجمعية التعاونية للإسكان التابعة للشركة.

18. احتج أهالي کان في طهران في أعقاب الحالة الخدمیة المأساویة‌ في المنطقة في فصل الشتاء.

19 – وفي مدينة يزد، واصل المشمولون والمقدمون لطلب التقاعد في شركة سبائك الصلب احتجاجهم أمام مبنى المحافظة. وطالبوا بعودة قانون المعاش التقاعدي إلی 20 عاما لهذه المشاغل.

20. احتج تجار السوق في قضاء بجستان بمحافظة‌ خراسان الرضویة‌ على الوضع المعیشی المأساوي بغلق متاجرهم.

21. نظم مزارعو الذرة والشمندر الأحمر في جهارمحال وبختیاري یوم الاثنین تجمعا احتجاجیا أمام مصنع «هفشجان» لصناعة القند اعتراضا علی التأخیر في دفع مستحقاتهم.

22. احتج المسافرون في مطار خميني الدولي في طهران بشعار "اخجل أیها المدیر غير الكفؤ" بسبب إلغاء الرحلات وعرقلة حركة الناس والمسافرين.