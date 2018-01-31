صور شابات إيرانيات يتحدين السلطة.. وطهران تناقض نفسها

بعد تحول فتاة شارع انقلاب في العاصمة الإيرانية، طهران، إلى "أيقونة" بالنسبة لبعض الشابات الإيرانيات اللواتي حذون حذوها، وعمدن خلال اليومين المنصرمين إلى خلع أحجبتهن، اعتراضاً على ما تفرضه إيران، على كافة النساء بالنسبة للملابس، وإجبارهن على وضع الحجاب، ردت السلطات الإيرانية الأربعاء على تلك التحركات "الرمزية" من قبل عدد من الشابات، معتبرة إياها تصرفات تافهة.

وفي هذا السياق، قلل النائب العام الإيراني من أهمية احتجاجات نساء خلعن الحجاب علناً في طهران، واصفاً ذلك بتصرفات "تافهة" و"صبيانية" بتحريض من أجانب.

وقال النائب العام محمد جعفر منتظري في تصريحات نشرتها وكالة ايسنا للأنباء "إنها قضية تافهة ولا تستدعي الاهتمام". وأضاف "إنها حركة صبيانية لشابة خلعت حجابها فيما أخريات يواصلن حياتهن اليومية".

إلا أن النائب العام الذي اعتبر تلك الحركة تافهة، ولا تستدعي الانتباه، ناقض نظامه، الذي سجن "فتاة شارع انقلاب" كما عرفت واشتهرت على مواقع التواصل، لأسابيع دون أن يعرف عن مصيرها شيء، ولم يطلق سراح الفتاة التي ظل اسمها "مجهولاً"، إلا بعد ضغوطات ومطالبات شعبية.

كما لم يشرح منتظري، كيف أن تلك الفتيات تعرضن لغسل دماغ وتأثير خارجي، في حين حتى الإيرانيات والإيرانيين المتدينين المحافظين أعربوا عن تأييدهم لأولئك النسوة. وقال العديد منهم إن القواعد الدينية يجب أن تكون خياراً شخصياً.

"صور تتحدى.."

يذكر أن المحامية الإيرانية نسرين ستودة، من مركز مدافعي حقوق الإنسان في #طهران ، كانت أعلنت الأحد أن السلطات الإيرانية أطلقت سراح الفتاة التي اعتقلت في شارع انقلاب (الثورة) وسط العاصمة، بسبب خلعها غطاء رأسها، احتجاجاً على فرض #الحجاب، وذلك بعد أسابيع من استمرار حملات عبر التواصل الاجتماعي ومنظمات حقوقية ومدنية للمطالبة بالإفراج عنها.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لـ11 امرأة على الأقل ظهرن في طهران بنفس الطريقة من دون حجاب.

ونشرت على تويتر الأربعاء صورتان على الأقل لامرأتين ترتديان العباءة السوداء (التشادور) واقفتين في وسط أحد الشوارع حاملتين لافتات تؤيد حرية الاختيار للنساء.

ورفعت إحداهما لافتة كتب عليها "أحب حجابي لكنني ضد الحجاب الإلزامي".

من جهتها، قالت الناشطة المدافعة عن حقوق النساء آزار منصوري من حزب "اتحاد الشعب الإيراني الإسلامي" الإصلاحي إن المحاولات للتحكم بما ترتديه النساء فشلت لعقود عدة.