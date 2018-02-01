مستشار خامنئي: سنواصل دعم حزب الله وفصائل فلسطينية

نقلت وكالة فارس للأنباء عن مستشار كبير للمرشد الأعلى للنظام الإيراني، آية الله علي #خامنئي، قوله الخميس إن قيادة البلاد لا تعتزم تقليص نفوذها في الشرق الأوسط رغم الضغوط الأميركية.

وقال علي أكبر ولايتي إن "نفوذ إيران في المنطقة حتمي، ولكي تظل لاعباً رئيسياً في المنطقة سيستمر هذا النفوذ"، مؤكداً أن بلاده ستواصل دعمها لميليشيات #حزب_الله وفصائل فلسطينية.

وكان تقرير صادر عن "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" قد أفاد أن ميليشيا حزب الله اللبناني تتلقى ما بين 700 إلى 800 مليون دولار سنوياً من إيران لتمويل أنشطتها الإرهابية، وذلك بحسب تغريدة للمتخصص في العلاقات الخارجية والشرق الأوسط، تيلور ستابلتون، في كانون الثاني/يناير الماضي.

وذكر التقرير أن إيران كانت تمد حزب الله بنحو 100 مليون دولار سنوياً، ارتفعت خلال 10 سنوات إلى 200 مليون دولار سنوياً.