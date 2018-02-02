إيران.. "الموت للديكتاتور" يطلق شرارة "الموجة الثانية"

انطلقت مظاهرات مساء الخميس في عدة مدن إيرانية بدءاً بالعاصمة طهران، مروراً بمختلف المحافظات، وذلك كبداية مرحلة جديدة من الاحتجاجات أطلق عليها نشطاء إيرانيون "الموجة الثانية"، تحت شعار "الموت للديكتاتور".

‏وانطلقت مظاهرات محدودة في العاصمة طهران عند تقاطع "ولی عصر"، وسط انتشار كثيف لقوات الشرطة والأمن.

#تهران ۱۲ بهمن

هم اکنون و علیرغم حضور نیروهای امنیتی، جمعیت مردم در چهارراه ولیعصر به شدت رو به افزایش است.#قیام_بهمن #براندازم pic.twitter.com/4UkrwUPchM — مرد تنهای شب (#براندازم) (@U2Talk) ١ فبراير، ٢٠١٨

وفي أصفهان، هتف متظاهرون بشعار "الموت للديكتاتور"، وهو أحد الشعارات الرئيسية، التي استهدف المحتجون خلالها مرشد النظام الإيراني علي خامنئي.

وفي الأهواز‏، بث ناشطون مقطعاً يظهر اشتباکات بين شبان متظاهرين يهتفون "الموت للديكتاتور" مع القوات الأمنیة.

في تبريز، مركز محافظة أذربيجان معقل القومية التركية هتف المتظاهرون بالموت لخامنئي.

أما في سنندج، مركز محافظة كردستان، غرب إيران، فتعالت هتافات "الموت للديكتاتور"، وهاجمت قوات الأمن المتظاهرين، وقامت بتفريقهم، كما قام شبان بإضرام النار في حاجز الأمن.



وفي كرمانشاه اندلعت مظاهرة هتف خلالها المحتجون بشعار "الموت لخامنئي و"الموت للديكتاتور" وهاجمت قوات الأمن المتظاهرين وفرقتهم.

فوری فوری

کرمانشاه دارن جمع می شوند تو میدان آزادی بچه ها همه به کمک جوانان به پیش ما پیروزیم مردم پیروزن#براندازم#قیام_بهمن pic.twitter.com/FQwmz9rpt9 — یارآشنا (@yarashna7) ١ فبراير، ٢٠١٨

في تويسيركان بمحافظة همدان، اشتبك متظاهرون تجمعوا وسط المدينة مع قوات الأمن، بحسب مقطع ما أفاد ناشطون عبر مواقع التواصل.