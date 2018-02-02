النفط المتسرب من الناقلة الإيرانية الغارقة يصل اليابان

أعلن خفر السواحل الياباني، اليوم الجمعة، أن النفط المتسرب من أسوأ كارثة غرق ناقلة نفط في العالم منذ عقود ربما وصل إلى سواحل البلاد.

وقال مسؤول في خفر السواحل لوكالة "رويترز"، إن بقعا نفطية سوداء وصلت إلى سواحل جزيرة أمامي أوشيما. وتحاول السلطات تحديد ما إذا جاءت من #الناقلة_الإيرانية "سانتشي" التي غرقت في بحر الصين الشرقي الشهر الماضي.

وأمامي أوشيما جزء من سلسلة جزر تضم أوكيناوا، وهي منطقة تشتهر بسواحلها وشعابها المرجانية.

وغرقت #الناقلة الإيرانية قبل ثلاثة أسابيع، ما يثير مخاوف بشأن الأضرار التي قد تلحق بالنظام البيئي البحري.

وجرى انتشال جثتين من الناقلة الغارقة بينما انتشلت جثة ثالثة من البحر على مقربة منها. واعتُبر 29 بحارا، هم بقية أفراد الطاقم، في عداد المتوفين.

وأوضحت الحكومة الصينية في وقت سابق، أن الناقلة الغارقة خلفت بقعتي نفط.

وغرقت الناقلة التي كانت تحمل نحو مليون برميل من المكثفات شديدة الاشتعال بعد عدة انفجارات.

وكانت وزارة البيئة اليابانية، الشهر الماضي، قد اعتبرت أن هناك فرصة ضئيلة لوصول التسرب إلى سواحل البلاد.