شاهد.. فتاة تحتج ضد "الحجاب الإجباري" أمام وحدة للباسيج

أظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون إيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي فتاة إيرانية تخلع الحجاب أمام وحدة للباسيج، التابعة للحرس الثوري الإيراني، ضمن حملة الاحتجاجات على فرض الحجاب الإجباري على الفتيات بإيران، والذي يطبق منذ ثورة 1979.

ويعود الفيديو إلى يوم 31 يناير، أي قبل 3 أيام من اعتقال السلطات الإيرانية نحو 29 فتاة بتهمة الإخلال بالنظام الاجتماعي، وتسليمهن إلى القضاء. ويبدو من الفيديو أن وحدة الباسيج مغلقة، وإلا كان قد تم توقيف الفتاة.

وتستمر حسابات وصفحات عبر مواقع التواصل والشبكات الاجتماعية بنشر صور ومقاطع من مختلف أنحاء إيران مع هاشتاغ #دختران_خیابان_انقلاب أي "فتيات شارع انقلاب" كتعبير عن التعاطف مع المرأة ورفضاً للحجاب القسري.

كما أطلق ناشطون هاشتاغ #نه_به_حجاب_اجبارى (لا للحجاب القسري) بالإضافة لهاشتاغ#معترضان_حجاب_اجبارى_را_آزاد_كنيد أي "أطلقوا سراح المحتجين على الحجاب القسري" للمطالبة بالإفراج عمن اعتقلوا لمشاركتهم في الحملة.

ويفرض القانون الساري في #إيران منذ ثورة 1979 على النساء وضع غطاء الرأس وارتداء ملابس طويلة تستر الجسم في الأماكن العامة.

وتأتي حركة الاحتجاج على غطاء الرأس إثر توقيف امرأة في أواخر ديسمبر/كانون الأول بعد أن كشفت عن رأسها في شارع مكتظ بطهران وعلقت حجابها على عصا.

وتم الإفراج عن المرأة بعد توقيفها لمدة شهر تقريباً، بحسب المحامية نسرين سوتوده، الناشطة في حقوق الإنسان بإيران.