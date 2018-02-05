إطلاق النار على شخص يحمل سيفاً قرب الرئاسة الإيرانية

قال المساعد الأمني لمحافظ طهران محسن همداني، لوكالة " تسنيم" إن مسلحاً يرتدي كفناً حاول اقتحام بوابة مكتب رئاسة الجمهورية وإن قوات الأمن فتحت النار عليه لعدم سماعه الإنذار بالتوقف.

وقال المسؤول الأمني إن المهاجم تم اعتقاله بعد إصابته ويتم التحقيق معه حاليا لمعرفة أسباب اقتحامه مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية.

كما نقلت الوكالة عبر حسابها على موقع "تويتر" عن شهود عيان قولهم إن المهاجم كان يحمل سيفا بيده وسمعوا دوي إطلاق نار من بوابة مكتب الرئاسة في شارع "باستور" شديد الحراسة وسط العاصمة.

وأما وكالة "ايرنا" الرسمية، فأكدت أن الهجوم وقع في تمام الساعة 11 صباحا من قبل رجل يبلغ من العمر 35 عام و قد أطلق عناصر الزمن النار عليه بعد ما تجاوز البوابة الثانية لمكتب الرئاسة.

