لماذا يتعرض الصوفیة الشيعة للاضطهاد في إيران؟

حاصرت قوات الأمن الإيرانية مساء أمس الأحد بيت "نور علي تابنده" أحد أبرز زعماء الصوفية الشيعة في العاصمة الإيرانية #طهران واشتبكت مع مريدي تابنده الذين تجمهروا حول البيت للدفاع عن زعيمهم.

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات للحادث. وللمرة الثانية خلال أسبوع تقوم فيه قوات الأمن بتطويق بيت "تابنده" الذي يطلق عليه أتباعه اسم "حضرة الحاج الدكتور نورعلي تابنده مجذوب علي شاه" ويصفونه بـ"قطب دراویش طريقة نعمة الله الجنابادية".

ووفقا لموقع "مجذوبان نور" الذي ينشر أخبار الطريقة الصوفية الجنابادية فإن الهدف من تطويق بيت "القطب الصوفي الشيعي" إنشاء نقطة تفتيش ومراقبة بالقرب من البيت حيث كانت فشلت محاولة سابقة لقوات الأمن لإنشاء نقطة التفتيش يوم الأربعاء الماضي نتيجة لتجمهر الصوفيين في حركة سلمية معارضة لهذا الإجراء.

وقال صوفيون لوسائل إعلام ناطقة بالفارسية إن قوات الأمن هددت الصوفيين الذين تجمهروا حول بيت قطبهم نوري علي تابندة بالأسلحة.

وتجمهر أتباع قطب الطريقة الصوفية الشيعية بعد حملة هاشتاغ على #تويتر حيث هرع العشرات من الأتباع إلى شارع جلستان بمنطقة "باسداران" في شمال العاصمة طهران وبدأ عدد المحتجين يزداد في المنطقة.

يذكر أن تقارير عدة تؤكد تعرض "الصوفيين الشيعة" إلى قمع واضطهاد مستمرين منذ أن بدأت ظاهرة الانتماء إلى هذه الطريقة تتسع في مختلف أنحاء #إيران على حساب المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية التي تحتكر السلطة في إيران وترفض أي قراءة للمذهب الشيعي إلا من خلال قراءتها الرسمية.

وتعد الطريقة الصوفية الجنابادية إحدى الطرق الصوفية الشيعية في إيران وتعود إلى مؤسسها الشاعر الصوفي الإيراني "سيد نورالدین شاه نعمة ‌الله ولي الماهاني الكرماني" الملقب بـ"شاه نعمة الله ولي" الذي عاش في نهاية القرن الثامن وبداية القرن التاسع الهجريين.

أول عملية قمع

وأول عملية قمع ضد الصوفيين في إيران تمت في عام 2009 عقب إصدار بيان من قبل إمام جمعة مدينة أصفهان ضد الصوفيين حيث قامت الجرافات التابعة للبلدية بتدمير ضريح "الدرويش ناصر علي" في مقبرة "تخت فولاذ" بأصفهان وتم نهب مقتنيات الضريح.

وذكرت حينها جريدة "أمير كبير" أن عدد المهاجمين على المقبرة بلغ 170 شخصا من عناصر وزارة الأمن والبلدية وموالين للمؤسسة الدينية الرسمية.

وكان الضريح مسجل كأثر تاريخي في إيران وكان يستخدم كمكان لتجمع الصوفيين لأداء مراسمهم وطقوسهم وفقا لطريقتهم التي يتبعونها.

وبعد ذلك بدأت الاحتجاجات تتسع في مختلف المدن الإيرانية التي تضم صوفيين من أتباع الطريقة الجنابادية حيث في شتاء 2009 تجمع أعداد منهم في العاصمة طهران أمام مجلس الشورى الإيراني واعتقلت السلطات 60 منهم.

وخلال حكم محمود أحمدي نجاد تعرضت حسينيات وتكايا تابعة للصوفيين في مدينة قم وبروجرد وشرامين إلى الهجوم واعتقلت السلطات المئات من أتباع الطريقة ومنع الكثريين منهم من الدراسة في الجامعات.

وتطلق المؤسسة الدينية الرسمية اسم "خانقاه" على تكايا وحسينيات ومساجد الصوفيين وتتعرض هذه الأماكن إلى الهجوم من قبل قوات الحرس الثوري والباسيج التي تشكل اليد الضاربة للسلطة الدينية في إيران والتي تقوم بالقمع خارج إطار القانون.

ونددت منظمات حقوقية إيرانية ودولية مرارا بالتعامل اللاقانوني للسلطات الإيرانية مع الصوفيين الشيعة الذين يطلق عليهم باللغة الفارسية "دراويش" ودعت طهران إلى الحد من الضغوط التي تمارس ضد أتباع الطرق الصوفية في إيران.

لماذا كل هذه الضغوط؟

مما لا شك فيه أن النظام الإيراني يحمل هو الآخر عقيدة دينية مبنية على قراءته الخاصة عن التشيع والداعية إلى استلام الحكم وتفويضها إلى "الولي الفقيه" الذي على عاتقه تطبيق "الشريعة" من خلال أدوات الحكم ورفض أي قراءة أخرى خاصة إذا كانت شيعية لذا فإن أصحاب الطرق الصوفية التي ترفض تدخل الدين في السياسة تشكل خطرا على "ولاية الفقيه" التي تعبر عن نفسها عبر التمسك بأدوات الحكم.

واليوم حيث تنتشر الصوفية الشيعية السلمية في إيران كردة فعل تجاه تشيع الحكم الذي لا يتردد في اللجوء إلى أكثر وسائل القمع غلظة ضد أي فكر مختلف أو معارض، فإن استياء السلطات من هذا الانتشار يدل على أن الصوفية باتت تشكل خطرا حقيقيا إلى جانب الأخطار الأخرى التي تتحدى النظام الديني في إيران.

مبادئ الصوفية الجنابادية

يشار إلى أن الطريقة الصوفية الجنابادية تؤكد على أتباعها التحلي بالصفات التالية:

1-يمنع منعا باتا استخدام المخدرات

2-على الصوفي أن يمتهن أي مهنة لتأمين العيش وتمنع العزلة

3-تمنع هذه الطريقة أتباعها من ارتداء أي زي يميزهم عن سائر أبناء المجتمع

4-على الأتباع احترام كافة الأديان والمذاهب والتعاطي معهم بالمحبة

5-تدعو الطريقة إلى نشر وترويج السلام والأخوة والمساواة.

كما أن هذه الطريقة الصوفية التي يطلق عليها أيضا اسم الـ"نعمت اللهي" مبنية على خمسة أسس وهي الذكر والفكر والمحاسبة والمراقبة والدعاء.