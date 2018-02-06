إيران: نمتلك صواريخ باليستية لاستهداف القطع البحرية

أكد نائب قائد #الحرس_الثوري الإيراني، الجنرال #حسين_سلامي، مساء الاثنين، أن بلاده تمتلك صواريخ باليستية فريدة مخصصة لاستهداف القطع البحرية.

وكان المتحدث باسم #التحالف_العربي لدعم الشرعية في #اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، كشف أن #إيران زودت الحوثيين بأسلحة لاستهداف الملاحة الدولية في مضيق باب المندب.

وفي تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، قال سلامي: "أؤكد وبكل جرأة أننا نمتلك #صواريخ_باليستية ذات قدرات وتقنية عالية فريدة من نوعها لا يمتلك مثلها الروس ولا الأميركيون، تفوق سرعتها سرعة الصوت بثماني مرات وتخرج من الغلاف الجوي لتعود إلى الأرض ضاربة أهدافها مئة في المئة".

تصريحات المسؤول في الحرس الثوري، التي أدلى بها خلال اجتماع تنسيقي لإقامة الاحتفال بالذكرى الـ 40 لقيام الثورة، تأتي في وقت تتعرض فيه طهران إلى تهديدات أميركية وضغوط دولية على خلفية برنامجيها الصاروخي والنووي المثيرين للجدل ودعمها وتمويلها للإرهاب في المنطقة والعالم.