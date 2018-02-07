وزير خارجية تركيا إلى إيران اليوم.. لبحث "غصن الزيتون"

أعلن المتحدث باسم الرئيس التركي، إبراهيم كالين، أن وزير الخارجية، مولود تشاووش أوغلو، سيسافر إلى #إيران في وقت لاحق اليوم الأربعاء لإجراء محادثات مع الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف.

وقال كالين، في مؤتمر صحافي بأنقرة، إن العمليات العسكرية التركية في #سوريا ستبحث خلال الزيارة.

وحثت إيران #تركيا، في وقت سابق هذا الأسبوع، على وقف حملتها العسكرية في سوريا، معتبرة أن العملية في منطقة عفرين شمال سوريا ستزيد التوترات.

وكانت تركيا قد شنت قبل أسبوعين عملية عسكرية جوية وبرية أطلقت عليها اسم "عملية غصن الزيتون" لاستهداف وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين.

كما تسعى أنقرة، بالتحالف مع فصائل من المعارضة السورية، إلى إخراج "الحماية الكردية" من معقلها في عفرين في عملية شهدت مواجهات شرسة.

كذلك قُتل 8 جنود أتراك، السبت، خلال العملية، بينهم خمسة قتلوا في هجوم واحد استهدف دبابة، وفق الجيش التركي.