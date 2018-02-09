بعد ضجة سامسونغ.. اللجنة الأولمبية تعتذر إلى إيران

أعلن منظمو دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية، أنهم قدموا اعتذارا لإيران، الجمعة، في أعقاب ضجة دبلوماسية أثارها استثناء أفراد بعثتها الرياضية من تلقي هواتف مجانية توزعها مجموعة سامسونغ على المشاركين في الألعاب.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة لألعاب بيونغ تشانغ لي هي-بيوم أنه كتب خطيا لأفراد البعثة الإيرانية "للاعتذار عن سوء التفاهم".

بدأت المشكلة الأربعاء عندما أعلن منظمو الألعاب أن الرياضيين من إيران وكوريا الشمالية لن يحصلوا على هواتف "غالاكسي نوت 8" من الشركة الراعية سامسونغ تتضمن معلومات لوجستية مهمة وخاصة بالمنافسات.

ورغم تراجع المنظمين عن القرار في اليوم التالي إلا أن الحادثة أثارت عاصفة في إيران حيث تتواجد سامسونغ، ورفض الرياضيون الإيرانيون قبول الهواتف حتى تقديم اعتذار. ولم يتم شرح أسباب سوء التفاهم.

وكانت اللجنة قد ذكرت أساسا أنه لن يتم توزيع الهواتف على الرياضيين الإيرانيين "بسبب عقوبات دولية قائمة" على الرغم من رفع العقوبات الدولية عن إيران في 2015 باستثناء تلك المتعلقة بالأسلحة والتكنولوجيا النووية.

وقبيل الاعتذار، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن وزير الاتصالات محمد جواد آذري جهرومي ينظر في المسألة ويدرس احتمال منع استيراد هواتف سامسونغ.

وقد ذكرت الخميس أن "مصدرا مطلعا" قال إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيتوقف عن استخدام هاتفه السامسونغ في حال عدم توجيه اعتذار.

ورغم عدم تأكيد هذه المعلومة، أثار تقرير الوكالة على ما يبدو سلسلة من الاحتجاجات على تويتر تحت شعار "لا لسامسونغ".