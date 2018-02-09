لماذا هدد وزير خارجية إيران "سامسونغ" بتغيير هاتفه؟

هدد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الخميس، شركة سامسونغ بتغيير هاتفه المحمول من صنع هذه الشركة إلى نوع آخر ما لم تعتذر لإيران بعد أن استثنت الشركة الكورية منح اللاعبين الإيرانيين المشاركين في الألعاب الشتوية من استلام هاتف "نوت 8" كهدية مثلهم مثل سائر المشاركين.

وذكر موقع "غيزمودو" (Gizmodo) المتخصص في مجال التصميم والتقنية والخيال العلمي أن شركة #سامسونغ راعية الأولمبياد الشتوي لعام 2018 في كوريا الجنوبية، أعلنت مؤخراً رفضها تقديم هواتف ذكية من طراز "نوت 8" كهدايا إلى لاعبي إيران وكوريا الشمالية مثل التي تقدمها للاعبي سائر الدول المشاركة.

ووفقا لوسائل إعلام إيرانية استدعت الخارجية الإيرانية، مساء أمس، سفير كوريا الجنوبية التي تنطلق على أراضيها اليوم الجمعة الألعاب الأولمبية الشتوية، وتنتهي في 25 فبراير/شباط الجاري وبلّغته احتجاج طهران.

مقاطعة منتجات سامسونغ

وأشارت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، إلى مقترح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بمقاطعة منتجات كوريا الجنوبية كرد فعل على هذا الموقف.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، إن استثناء اللاعبين الإيرانيين من استلام هدية "نوت 8" سيكون له تأثير كبير على شركة سامسونغ داخل إيران.

وذكر موقع "غيزمودو" أن منح هواتف ذكية لجميع المشاركين عدا اللاعبين الإيرانيين والكوريين الشماليين يأتي تطبيقا للعقوبات الدولية المفروضة على البلدين.

من جهتها، ألمحت "نيويوك تايمز" إلى أن "هناك احتمالا أن تستخدم هواتف سامسونغ الذكية لتنزيل تطبيقات عسكرية"، وقد يكون ذلك أحد الأسباب التي جعلت شركة الهواتف الذكية العملاقة تستثني اللاعبين الإيرانيين والكوريين من الهدايا التي وزعتها على كافة اللاعبين من البلدان الأخرى.

وكان وزير الخارجية الإيرانية الذي يحمل هاتف "نوت إس 8" من صنع سامسونغ، وصف يوم الخميس إجراء شركة سامسونغ بـ"التصرف اللاأخلاقي واللارياضي".

يذكر أن إيران تشارك بـ4 لاعبين، وكوريا الشمالية بـ22 في الأولمبياد الشتوي الذي تبدأ اليوم الجمعة فعالياته.

وتمنح سامسونغ سنويا منذ 1997 هواتفها المحمولة كهدايا للفرق المشاركة في الأولمبياد، إلا أنها سبق أن أعلنت أن المسؤولين الكوريين الشماليين عادة يأخذون الهواتف الذكية من اللاعبين لدى عوتهم إلى البلاد، ويلغون فيها خدمة الـGPS وإمكانية الاتصال بالشكبة العنكبوتية.