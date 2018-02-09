هدايا نوت 8 أغضبتها..إيران تنوي مقاطعة سامسونغ

تنوي #إيران مقاطعة منتجات شركة #سامسونغ الكورية الجنوبية المختصة في صناعة الأجهزة الإلكترونية، بعد إعلان الأخيرة رفضها تقديم هواتف ذكية للاعبي #إيران و #كوريا_الشمالية مثل التي ستقدمها لجميع المشاركين في الأولمبياد الشتوية التي تستضيفها #كوريا_الجنوبية الشهر الجاري.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، فإنها ترى أنه تصرف غير أخلاقي، كما عرضت مقترح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بمقاطعة منتجات كوريا الجنوبية كرد فعل على هذا الموقف.

وأضافت أن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية أكد أن هذا التصرف سيكون له تأثير كبير على الشركة المصنعة للهواتف الذكية داخل إيران.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الشركة ستقدم الهاتف الذكي سامسونغ نوت 8 هدية لجميع المشاركين عدا لاعبي إيران وكوريا الشمالية، وذلك بسبب عقوبات مفروضة من الولايات المتحدة الأميركية على البلدين.

وتنطلق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، الجمعة، وتنتهي في 25 فبراير/ شباط الجاري.